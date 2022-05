La esposa de Arana salió a defenderlo por las acusaciones de Gaetani: "No es violento"

Un impensado escándalo se originó alrededor de Facundo Arana, tras las acusaciones de Romina Gaetani contra el actor, en las que aseguró que recibió violencia psicológica cuando trabajaron juntos en 2014.

Tras estos dichos, su esposa Maria Susini salió a defenderlo a capa y espada. La ex modelo puntualizó en que su pareja no es violento,y asimismo repitió que en su momento intentó brindarle ayuda a Gaetani, aunque después lo denunció públicamente. “Yo convivo con Facu hace muchísimos años y está lejos de ser violento", aseguró.

“Vivo con él, respiro con él, y si fuese algo violento, yo no estaría con una persona así. Está lejos de esas descripciones. Él esta siendo la víctima en este caso”, dijo en varias oportunidades en diálogo con un programa de espectáculos de la noche de América. Además, Susini develó que Arana no sabía que ella estaba saliendo al aire en un ciclo de TV, ya que quería cuidarlo porque se encuentra muy triste por la repercusión mediática que tuvieron los dichos de la cantante.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y siguió con una defensa acérrima y muy llamativa, ya que aún Arana, tras las terribles acusaciones, no salió hablar: “Es un ser de luz, un ser divino y un ser humano, que se puede calentar. Pero... de ahí a ser violento. Todo lo contrario”. Por otro lado, afirmó que no quería entrar en detalles sobre las grabaciones del ciclo de Polka que el ex protagonista de Muñeca Brava realizó en conjunto con la ex Gitano. No obstante, dejó entrever que conoce algunas cosas que sucedieron en el backstage y que su esposo siempre intentó ayudar a la actriz que pasaba por un momento muy complicado de su vida.

Por lo pronto Arana, que goza de una reputación intachable, hasta ahora, y que siempre fue considerado el bueno, posteó hace unas horas en su perfil de instagram que Fernando Burlando será su abogado tras lo ocurrido: "Buenas noches... a partir de los hechos ocurridos en los últimos días, hemos tomado la decisión de pedir el patrocinio del estudio del Dr. Fernando Burlando"

Qué dijo Romina Gaetani

Según relató Gaetani, cuando estaba con su banda La Rayada le envió un mensaje a Arana con el videoclip de una de sus canciones y -siempre según la versión de la actriz-, él le respondió haciendo hincapié en la palabra “falopa” que mencionaba el tema. Incluso, Arana hizo un posteo en redes sociales relacionado a esa cuestión. "Tuve situaciones no gratas con él dentro de la novela; me encontré con cierta violencia de su parte dentro de la novela, que no estuvo buena", contó.

Para graficar su denuncia de violencia en el marco laboral, Romina señaló que le habría dicho “si fueras hombre te cagaría a trompadas”, y contó que cuando se reencontraron en Marcos Paz "fue más violento” y aseguró: “Nos estaban sacando fotos en la fiesta de Papparazzi y al oído me dice: ‘Tanto quilombo por ser una puta falopera’. Él tuvo actitudes violentas conmigo dentro de la novela”.