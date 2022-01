La estafa del padre de del Potro: perdió los US$ 30 millones que el tenista ganó en su carrera

Desde que empezó a formarse en el tenis, cuando solo tenía siete años en su Tandil natal, Juan Martín del Potro sabía que iba a triunfar. En 2005, debutó como profesional con solo 20 años y en poco tiempo se convirtió en el mejor tenista de Argentina. Entró en la historia de la ATP por ganar cuatro torneos consecutivos como debutante y entró en el top ten. Años después dejaría su huella en los Juegos Olímpicos al ganar dos medallas (una de bronce y otro de plata en 2012 y 2016). Por supuesto se convirtió en el ganador de incontables torneos en todo el mundo por los que obtuvo premios millonarios. De toda esa fortuna, ahora Juan Martín solo cuenta con e 10% y es que su padre, Daniel, lo estafó.

La historia parece una pesadilla hecha realidad para el tenista. Su papá falleció hace un año, el 11 de enero de 2021, cuando tenía solo 63 años. Se había sometido a una intervención quirúrgica en diciembre de 2020 por una afección cardíaca. Pero su salud no resistió. El hombre era una celebridad en Tandil pero no solo por la fama de su hijo sino porque era un reconocido médico veterinario. Cuando su hijo se hizo profesional, Daniel se convirtió en una especie de manager, y tomó el mando del área comercial y contractual. El tenista jamás esperaba que su padre le hiciera perder casi toda su fortuna.

¿Cuánto dinero perdió Del Potro? Se estima que Daniel le hizo perder a Juan Martín más de 30.000.000 de dólares, la mayor parte de las ganancias que el tenista supo cosechar a lo largo de su carrera. ¿Por qué lo estafó? Realizó pésimos negocios sin darle aviso a su hijo de lo que sucedía. Y, tras su fallecimiento, Del Potro se enteró que en sus cuentas bancarias solo contaba con el 10% de lo que creía era su fortuna. De un día para el otro, Juan Martín se dio cuenta que su padre lo había estafado.

Además de malgastar el dinero en siembras de soja, de las que no conocía nada sobre ese negocio, alquilaba campos y maquinarias para triplicar o cuadriplicar la fortuna. Pero todo lo hizo mal. Entonces, al ver que las ganancias no llegaban, Daniel dejó de pagarles a sus acreedores y las deudas siguieron creciendo sin parar. Algunas fuentes de Tandil aseguraron que Juan Martín se encuentra al borde de la bancarrota.

De hecho, en A la tarde, el programa de Karina Mazzocco, aseguraron: "Daniel del Potro, veterinario de profesión, estafó a su propio hijo", anunció la conductora. El tenista se encontró con el peor panorama tras la muerte de su padre”. En ese sentido, Débora D’Amato relató: "El padre de Del Potro alquiló 9.000 hectáreas, además equipamiento con la idea de sembrar soja. Pero no tenía conocimiento y se terminó endeudando".

Y continuó: "Fue un hombre que no supo invertir, y fue sumando deudas. Su papá muere. Cuando él empieza a hacerse cargo de sus cuenta, descubre que ya no tiene su fortuna de entre 25 y 30 millones que amasó con el tenis: le quedó millones de dudas y sólo el 10 por ciento. De hecho, poco tiempo después del fallecimiento, a Del Potro le fueron a tocar la puerta los deudores porque su padre no supo manejar el negocio. La mayor deuda la tenía con una cerealera de Necochea y él la está pagando".

Según relataron, los malos negocios del fallecido Del Potro incluyeron no solo el alquiler de campos para siembra sino también pésimos negocios inmobiliarios. Como esas inversiones en diversas construcciones le salieron mal, Daniel no tuvo mejor idea que acudir a prestamistas para refinanciar diversas deudas. Pero, lógicamente, todo se complicó. Lo peor de todo es que jamás le dijo nada a su hijo.

Por su parte, el periodista de Tandil, Walter Comisso relató: "Acá se sabía que el padre tenía deudas, pero no puedo confirmar esos números. Juan Martín tiene un perfil muy bajo. A fin de año vino para acá y nadie se había enterado, salvo porque fue a un geriátrico a visitar a una persona que se contactó por Instagram y que pidió conocerlo". Ahora las finanzas del tenista quedaron en manos de un estudios contable de Tandil, encargados también de solucionar las múltiples deudas generadas por Daniel.

Mientras tanto, se prepara para volver a las canchas, después de dos años y medios afuera por diversas lesiones. Al parecer, Juan Martín, de 33 años, estaría listo para volver al circuito en febrero. Pero habrá que esperar. Mientras tanto, vive un apasionado romance con Oriana Barquet, una modelo de 22 años, que confirmó el romance en su cuenta de TikTok. La joven es licenciada en Comunicación y tiene un emprendimiento de ropa.

