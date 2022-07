La ex de Alex Caniggia se presentó al casting de Gran Hermano: denuncias por maltrato y ansias de fama

El anuncio del regreso de la casa de Gran Hermano, el reality más exitosos de la historia de la televisión argentina, no hizo más que revolucionar las redes sociales y despertar el deseo de muchos pintorescos candidatos a ser parte del show. Sin ir más lejos, durante los últimos días se convirtieron en tendencia los numerosos casting que fueron recibiendo los productores de Telefe para comenzar a diagramar lo que será el programa.

Esta edición tendrá 16 participantes. Los perfiles más buscados por la producción son los de influencers, que tengan entre 20 y 30 años. De hecho, lo que más llamó la atención fueron las preguntas del formulario para ingresar: “¿Tenés alguna alimentación especial?”, “¿Tenés vínculo con algún famoso?”, “¿Cuáles son tus ídolos?”, “¿Cuál sería tu estrategia de juego?” y “¿Qué estarías dispuesto a hacer para ganar?”.

Pero entre los muy diversos candidatos a formar parte del ciclo, entre los que se encuentran un policía "bipolar", un actor porno, una sexópata, “el influencer del verano” o una muchacha que creó su propio dialecto, se destacó la figura de Macarena Herrera, la exnovia de Alexander Caniggia. En la actualidad, ella, que tiene 26 años, está estudiando derecho pero sueña con hacerse famosa en el reality. “Me encantaría entrar a la casa de Gran Hermano porque siento que tengo mucho potencial y que sé jugar”, sostuvo.

Al igual que todos, Macarena optó por un video casero donde destaca sus virtudes y sus ganas de convertirse en una "hermanita". "Soy muy transparente y creo que eso es lo que gana cualquier cosa en la vida. Básicamente una actitud de transparencia e ir siempre para adelante gana cualquier adversidad. Además, soy la exnovia de una persona muy reconocida en la fama de argentina, Alex Caniggia”, agregó.

Cabe resaltar que el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis forma parte de otro reality: El Hotel de los Famosos y está en pareja con la bailarina Melody Luz. “Eso tal vez es atrayente porque podría revelar algunas intimidades y cosas que sé, en el caso de que me convenga en el juego, claro”, advirtió Maca que se despidió enviando “un besito” y haciendo el gesto del saludo a cámara.

En octubre del 2020, el mediático decidió ponerle punto final a su noviazgo con Herrera, con quien mantenía una relación desde hacía dos años y al comienzo de la pandemia fueron detenidos por violar la cuarentena. La propia Macarena, quien convivía con el hermano de Charlotte en una casa de un barrio cerrado en La Plata, fue quien confirmó aquella noticia a través de su cuenta oficial de Twitter. “Me hace bien haber cortado tan bien, pero me hace verg... saber que va a sufrir por mi culpa”, escribió en Twitter, acompañando el mensaje con un emoji de un corazón roto. “¿Cortaron?”, le consultó una seguidora. A lo que Macarena respondió: “Sí, pero es lo mejor para ambos”.

Según había explicado la joven, la relación finalizó en muy buenos términos. De hecho, remarcó que iba a seguir en contacto con el hijo de Nannis y El Pájaro Caniggia por el perro de ambos, algo que no ocurrió: “Vamos a compartir la tenencia de Louis. De lunes a viernes conmigo, y de viernes a lunes con Barney”, había señalado. En marzo de 2018, Alexander había hecho oficial la relación con Macarena, hija de Ruben Orlando Herrera, quien fue jefe de la barrabrava de Estudiantes de La Plata, y quedó detenido en agosto de 2018 por la causa que estaba en manos del ex juez César Melazo.

Herrera o "El Tucumano”, como es conocido en la ciudad, fue detenido por asociación ilícita en una mega causa que involucró a ladrones, policías y funcionarios judiciales. Macarena, que vivía en un country junto a su mamá y su hermana, se dio a conocer por su fuerte personalidad: polémica, frontal e incontrolable. Por ejemplo, en 2019 trascendió el cruce que mantuvo con Sofía Bonelli, la actual novia del "Pájaro" Caniggia. En marzo de 2020 habían comenzado a salir a la luz los primeros cortocircuitos de la pareja. Alexander Caniggia y su ex novia fueron demorados por violar el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio que había sido decretado a comienzos de la pandemia.

Según habían informado, la que manejaba era Macarena, pese a que el auto ni ellos estaban autorizados para circular de forma excepcional: Alex debió regresar a a Puerto Madero y ella a su casa de Ezeiza. Pero solo cuatro días después de aquel escándalo, el hijo de Claudio Paul quedó sumergido en una nueva polémica, luego de que la hija del ex jefe de la barrabrava de Estudiantes de La Plata lo acusara públicamente de ejercer “maltrato psicológico” y de abandonarla un día antes de que se fueran a vivir juntos. Cabe destacar que la joven decidió eliminar los mensajes y el escrache minutos después de ponerlos en sus historias de Instagram.

En aquella oportunidad, Macarena contó que Alex la había dejado debido a su participación en el Bailando por un sueño que nunca arrancó a causa de la pandemia, ya que –según el hijo del “Pájaro”- al programa que conduce Marcelo Tinelli “no le conviene” que él este de novio. “No dormí en toda la noche y me despierto con mensajes de la inmobiliaria volviéndome loca porque hoy firmábamos el contrato. Me voy a ir a la mierda, o sea, ya mismo dejo la facultad y todo y este mes me voy a la mierda”, había señalado Macarena.

Y sumó: “No puede ser que la gente sea tan chota. Todos los muebles compré, le hice gastar un montón de plata a mi papá y tengo que cancelar todo por una persona que no tiene palabra y porque un día antes de irnos a vivir juntos y en el aniversario de dos años de novios, mientras tomábamos el té me dice que me corta”. En ese contexto, la joven había explicado que Alexander la dejó “porque ‘no le conviene para el show tener novia’”. “¿Cómo podés ser tan forro de cagarte en alguien que te ama así? ¿Cómo? ¡¡No me entra!! Si eso no es maltrato psicológico, ¿qué mierda es?”, se preguntó.

Además, totalmente desconsolada, cerró en aquella oportunidad: “Estoy destrozada, con muebles nuevos que me meto en el orto, quedando mal con mucha gente y aguantando una situación por el nivel de superficialidad que maneja el programa más tóxico de la República Argentina”. Ahora, con un nuevo look, espera poder ser parte del reality de Telefe que estará conducido por Santiago del Moro.