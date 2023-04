La ex de Daniel Osvaldo volvió a reclamar la cuota alimentaria: “Necesita una agenda para acordarse”

La ex pareja de Daniel Osvaldo y madre de su hijo, Ana Oertlinger, compartió una publicación en su cuenta de Twitter y escrachó al futbolista por no pasarle la cuota alimentaria en tiempo y forma: “11 de abril. Querido diario: empiezo a sospechar que este muchacho tiene problemas con las fechas”.

Cabe recordar que esta no es la primera denuncia ni pública ni judicial que pesa contra Osvaldo, ya que Elena Bracinni, madre de sus dos hijas, Victoria y Helena, lo llevó a la justicia justamente por la misma cuestión: no pagar la cuota alimentaria.

Por su parte, Oertilinger escribió: “Quizás necesita una agenda para anotarse cuándo debería depositar la cuota alimentaria. ¡Debe estar muy ocupado para recordar todas sus responsabilidades!".

Otro dato no menor, es que Jimena Barón, la madre de su hijo Morrison también ha hablado sobre la falta de asistencia económica del futbolista, e incluso luego de finalizar su relación en el 2020, contó que vivió episodios de violencia de parte de él.

Por último, en “A la Tarde” revelaron la cifra que le debe Osvaldo a Oertilinger: "Daniel Osvaldo tiene una deuda de alimentos que asciende a los 600 mil pesos, producto de no estar pagando la cuota desde diciembre del 2021. Y debería pagar una cuota de 50 mil pesos por mes. Desde diciembre de 2021 no paga y no solo eso, después de 7 años sin que la jueza actualice la cuota. Recién hace poco la actualizó a 100 mil pesos".