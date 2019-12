La ex de Fede Bal lo prendió fuego y le dio la razón a Barbie Vélez: sus lapidarias revelaciones

A Fede Bal su última ex pareja lo mandó directamente “al muere” luego de que blanqueó que en una charla le confesó que él disfruto de serle infiel a Barbie Pucheta con Laurita Fernández por cómo terminó luego la relación. La joven en cuestión es la uruguaya Melina Carballo, con quien Bal se mostró durante los últimos programas del Bailando cuando le tocó participar.

Ambos se conocieron luego de que él se separó de Bianca Iovenitti; rápidamente comenzaron a aparecer las fotos de Bal y Carballo acaramelados y mimosos pero se trató de una relación fugaz. Recientemente entrevistada por la revista Pronto, Carballo contó algunos de los detalles que llevaron a que decida cortar su relación con Bal. Entre ellos, el principal fue la posibilidad de que le sea infiel como sucedió con Barbie Vélez y con Laurita Fernández.

“Ya no somos novios, terminamos hace dos semanas. Estaba todo bien, pero me sentía un poco insegura, tenía miedo de que me fuera infiel y me sentí usada. Sentí que fui su previa de Showmatch, y se lo dije por Whatsapp. Me llamó por teléfono, me dijo que se sentía mal por lo que le había dicho porque él no estaba pasando por un buen momento. Yo lo entiendo pero yo también me sentía mal internamente”, aseguró.

“Él me dijo que le fue infiel a Barbie con Laurita y que disfrutó serle infiel porque después se pusieron de novios. Todo eso me generó una inseguridad tremenda”. “¿Creés que sigue enganchado con Laurita?”, le preguntaron a lo que la joven respondió: “Eso no te lo sabría decir… Me habló de ella”.

Luego Carballo contó que se sintió usada por Bal cuando la llevó a la pista del Bailando para que participe de la previa.