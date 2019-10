La ex de Rodrigo Noya denunció que debe 24 mil pesos de la cuota alimentaria de su hijo Bautista

El nombre de Sofía Belén Sorrenti cobró gran notoriedad el año pasado, cuando decidió separarse del actor Rodrigo Noya, con quien tuvo a su primer y único hijo, Bautista, y se enfrentó a Barby Silenzi, tras los rumores que señalaban que la modelo vivía un affaire con el ex Agrandadytos.

Pero a casi un año de aquel escándalo, la modelo estuvo en el programa Nosotros a la Mañana y acusó al actor de no cumplir con la cuota alimentaria de su hijo, de solo 2 años. “No está al día con los alimentos. En este momento, debe 24 mil pesos”, confirmó, visiblemente molesta.

Y agregó: “El otro día tuvimos la última audiencia y no se presentó. Cuando tenés un hijo, tenés que asumir responsabilidades y madurar. No me voy a meter con los padres de Rodrigo, el padre es él. En este momento, la única que se hace cargo económicamente de mi hijo es mi mamá”.

Además, Sorrenti advirtió que ya le inició acciones judiciales por la cuota alimentaria y remarcó que Noya no se presentó a ninguna de las audiencias pactadas. “Él no se presentó a la audiencia ni su abogado. Después, había tenido un acuerdo con él que era que dejemos al nene afuera de las redes sociales”, contó, durante su estadía en el ciclo de El Trece.

Y siguió: “Querés subir una foto con tu pareja y mi hijo, hacete un perfil privado en el que tengas a la gente más allegada. Mientras sea una persona pública y tenga 300 mil seguidores, yo como madre no quiero que publique imágenes de mi hijo con su novia, que está hace 9 meses, y levantan las fotos para hacer notas. El nene tiene 2 años y no tiene noción de lo que pasa”.

El actor se encuentra saliendo con Martina Scigliano y en ese sentido, Sorrenti disparó: “Ella subió una historia con mi nene y encima ahí me entero de que Rodrigo no estaba. Yo había dejado a mi hijo con el padre y, al día siguiente, estaba en la casa de ella, que no sé con quién vive, y sin su padre”.

En ese instante, Noya le envió un mensaje de voz a Tomás Dente que decía: “No le quiero dar tanto movimiento a esto porque es algo que ya me cansa y me estresa. No tengo idea de la denuncia porque a nosotros no nos llegó nada”. Por último, el actor explicó que no existe ningún bozal que le impida mostrar a su hijo y cerró: “Nos enteramos por Instagram porque el abogado de ella subió una historia, pero yo no me voy a guiar por Instagram. Que me lleguen las notificaciones a mi casa”.