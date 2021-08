La ex de Sergio Denis reveló que sufre cleptomanía: "Es una enfermedad"

El domingo, Verónica Monti, conocida por haber sido pareja de Sergio Denis, fue detenida por haber intentado robar un local de Zara, ubicado en el shopping de Alto Palermo: la mujer intentó llevarse un par de botas y otro de zapatillas sin pagar y fue trasladada a la Comisaría Comunal 14, situada en República Árabe Siria 2961. Luego, fue llevada a la Alcaldía 6 para realizarle un chequeo médico de rigor.

La joven logró la libertad horas después de que su abogado, Martín Francolino, se presentara para hacer los trámites necesarios con el fin de conseguir que la dejen en libertad. El informe policial consigna que la suma de los dos artículos que intentó robar Monti superaba los $20.000. Mientras que las imágenes captadas por la cámara de seguridad de ese local muestran a la ex de Denis discutiendo con el personal de seguridad en la puerta del comercio.

Con el escándalo recorriendo todos los medios de comunicación, Monti optó por romper el silencio y develar que padece cleptomanía, el trastorno del control de los impulsos que provoca una necesidad irresistible de robar. "Estoy muy angustiada. Muy. Solo me importan mis hijos. No voy a hablar Carlos, sabés que te tengo aprecio", dice el mensaje que la mujer le envió a Carlos Monti, panelista de Nosotros a la Mañana (El Trece).

Y agrega: "La cleptomanía es una enfermedad que no tiene nada que ver con la inteligencia que tengo. Ya circuló información errada y es tal la angustia y lo poco que me importan los medios que no salgo a corregir. A todos los programas de todos los canales no les interesa en absoluto como estoy. Solo lucrar con una enfermedad y los años que la vengo pasando mal, remándola y no logrando salir a flote".

Finalmente, Monti delegó toda responsabilidad en su abogado, Francolino, y concluyó: "Francolino habla por mí. Hoy elijo eso. En este difícil presente mío le cedo mi voz a él. A nadie le recomiendo mi presente. Ni dos segundos estar". Cabe recordar que mientras que Sergio Denis aún luchaba por su vida en la Clínica Alcla, Monti fue acusada de haber robado mercadería en un supermercado chino ubicado en Belgrano en 2019.

En aquella oportunidad, los empleados del local detallaron que la mujer “pagó una factura de $159,75 y en el cochecito de bebé llevaba escondida mucha más mercadería”. Consultada por aquella denuncia, Monti había sido clara y aseguró: “Eso es una mentira, sino hubiera habido videos, pruebas o algo. No me arrepiento de no haberme defendido, no me puedo tranzar en cada boludés (SIC) que los medios inventan".

Y siguió: "La mediocridad de la raza humana, y de la argentina, queda expuesta en muchos planos de la vida, pero en televisión la mediocridad está al palo mal”. Días después se había dado a conocer un video que dejó en evidencia el modus operandi de la ex pareja de Denis a la hora de ir de compras. En el mismo se la podía ver en otro supermercado poniendo la mercadería en un cochecito de bebé vacío, mientras observaba atentamente a la seguridad de aquel local.