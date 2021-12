La ex GH Griselda Sánchez se sumó a las acusaciones contra Gianola: "Era muy asqueroso"

Desde muy joven, el sueño de Griselda Sánchez era trabajar en televisión. Su primera oportunidad le llegó gracias a Gran Hermano, el reality que se emitía por Telefe y tuvo su cuarta edición en 2007. Después de esa experiencia, ella, que apenas tenía 22 años, comenzó a desarrollar su carrera artística.

Primero pasó por algunas obras de teatro, bajo el rol de vedette. Después pudo convertirse en actriz y volver a la televisión con participaciones en la tira Son de Fierro y en otras tiras del El Trece. Pero antes de eso, Griselda formó parte de Bien Tarde, un programa que Fabián Gianola conducía en la trasnoche de Telefe.

En el programa había entrevistas y varios sketches, siempre protagonizados por el actor, en los que aparecían mujeres con poca ropa y los chistes siempre eran bien machistas, por ponerles un adjetivo decoroso.

En uno de esos actos, la mendocina interpretaba a una mujer sensual llamada Loli que tenía cierta interacción con el conductor. Su participación duró pocas semanas. Ella eligió dejar el programa. En aquel momento, desa decisión pasó desapercibida. A 13 años de aquel episodio, Griselda contó qué había pasado.



“Era muy asqueroso. Cuando me saludaba, casi me besaba la comisura de los labios y si le decías algo, te hacía quedar como que vos lo estabas imaginando", explicó en una entrevista, sobre el comportamiento diario que Gianola tenía con ella.

Y relató sobre otros momentos que debió vivir con el actor: “Tenía la mano loca, te tocaba el culo sin querer. Me llamaba para pasar un texto y siempre estaba en bóxer, con las piernas abiertas. Iba cambiada y maquillada para no tener que repasar la letra. Yo tenía 22 años y él era la estrella del programa. Pasé de la admiración a la repulsión”.

Por otra parte, relató que ella intentó realizar una denuncia contra Gianola en aquel momento, pero sus jefes le dijeron que no era conveniente. “En ese momento las autoridades me dijeron que no hablara porque él tenía muchos años de carrera y yo era nueva, y que iban a decir que era una loca", rememoró Griselda.



Por último, afirmó, en referencia a los dichos de Gianola antes de que se negara a declarar ante la jueza Ángeles Gómez Maioranoque que investiga seis presuntos hechos de abuso: “Me indignó ver el video que grabó luego de las denuncias porque parecía muy campante diciendo que es intachable, como una Carmelita descalza. Era un maleducado y acosador".

La semana pasada, luego de negarse a declarar y de confirmar que seguirá en libertad, Gianola había sido apartado de la obra Relaciones peligrosas, que protagonizaría con Claribel Medina durante la temporada de verano en Villa Carlos Paz.

"Se informa que el actor Fabián Gianola, de común acuerdo, no será parte de la Temporada en Córdoba y Villa Carlos Paz con la obra Relaciones Peligrosas hasta esclarecer su tema", informó el productor Damián Sequeira. Unos días después la obra fue cancelada.



Hasta el momento, Gianola fue denunciado por la actriz Fernanda Meneses y por la locutora Viviana Aguirre por seis hechos. La causa es llevada adelante por la fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, quien pidió que fuera llamado a indagatoria. Pero él se negó a declarar y le otorgaron la eximición de prisión por pedido de sus abogados.



Por un lado, Meneses acusó a Gianola de intentar forzarla a tener relaciones sexuales. Además en otros hechos sucedidos en 2011 también habría sufrido acoso sexual. Por su parte, Aguirre denunció a Gianola por tocarle la cola sin su consentimiento. El hecho ocurrió en medio del programa radial que conducía en Radio Colonia y delante de varios testigos. El actor tuvo acusaciones mediáticas por acoso de parte de diferentes mujeres.