La ex mujer de Bonadeo dijo que le pasó por arriba con una camioneta cuando le pidió plata para las hijas

El conflicto entre Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia desató otro escándalo mediático. Esta vez, el protagonista es Gonzalo Bonadeo, quien en las últimas horas no solo disparó contra el entorno del ex futbolista de la Selección Argentina, sino que también tuvo fuertes palabras para con Susana Giménez, a quien no dudó en tildar de “patética”.

Furioso por las cosas que se dijeron en contra del “hijo del viento”, el periodista deportivo salió defenderlo y sin medir sus palabras: realizó una defensa subida de tono en la que atacó a Susana Giménez y al hijo del “Pájaro”, Alexander, a quien llamó “pelotudo”.

Esto motivó a la ex mujer del periodista, Susana Herrera, a disparar una vez más contra el periodista deportivo. Primero aseguró que “no le extraña” con la violencia con la que Bonadeo se refirió a la diva y a la familia de Caniggia, y recordó que sufrió “violencia física y psicológica".

Cabe señaló en diálogo con el ciclo Pamela a la tarde que sufrió presunta “violencia de género” de parte del periodista que la llevó a sufrir una depresión grave que la habría dejado al borde de la muerte: hace 16 años intentó suicidarse.

En aquella oportunidad, los medios señalaron que Herrera se había intentado suicidar luego de una fallida audiencia de conciliación. La mujer fue encontrada en la casona que tenía en Olivos con sus muñecas cortadas y fue trasladada de urgencia al Hospital de Vicente López.

Y de allí fue trasladada a una clínica psiquiátrica. “El mío fue un caso del que nunca se quiso hablar. Cada vez que Gonzalo se expresa como lo hizo ayer, vuelvo a revivir mi historia. Yo soy una víctima en todo esto. Es una historia que vengo cargando hace muchos años”, sostuvo Herrera.

Y agregó: “Esta historia me causa un profundo dolor y de la cual me cuesta mucho hablar. Fui víctima de Gonzalo Bonadeo y no me hace feliz decirlo. Lo respeto por lo que fue en su momento y es al padre de mis hijas. Viví muchas situaciones de violencia en otra época”.

Ante las consultas de Pamela David, la ex mujer del periodista remarcó que estos supuestos hechos de violencia física y psicológica las sufrió en el 2003. “No era la época de hoy en la que se habla de violencia de género. Yo me vi sola una noche con la policía en mi casa, en una situación vulnerable yendo a denunciar al marido y padre de mis hijas”, remarcó.

Y siguió: “Que un hombre te pegue, te violente, te menosprecie, te descalifique delante de los demás, que te lleve puesto con la camioneta porque le estás pidiendo 70 pesos para pagar la comida de nuestras hijas…no tienen ni idea de las cosas que me hizo vivir”.

Según Herrera, se encuentra distanciada de las tres hijas que tuvo con el periodista -Catalina, Martina y Valentina- porque aparentemente Bonadeo "las apartó" de ella. “Tuvimos un divorcio terrible, con medidas cautelares, de haberme bloqueado económicamente….”, siguió.

Y continuó: “Tengo en mi casa desde hace años fotos de mis hijas solamente porque ellas no me quieren ver, porque Bonadeo durante las visitas judiciales, que yo tenía que ir a visitarlas tres veces por semana, si yo me demoraba cinco minutos en llevarlas él llamaba a la policía”.

En este contexto, la mujer de 42 años fue lapidaria y sentenció: “Ese hombre me mató, no me morí ese día en el 2003, pero Bonadeo a mí me mató. Él les dio todo económicamente todo, las crió todos estos años, pero lo peor que hizo fue matar a su mamá”.

Para Herrera, que sus hijas no quiera verla se debe al Síndrome de Alienación Parental (SAP), el cual señala como mediante distintas estrategias se transforma la conciencia de los niños con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor.

“Cuando vos crías a tus hijos en el seno de una familia, apartándoles, es decir, matándoles la figura del otro progenitor… mis hijas son el producto de eso. Capaz que creyeron que el día que me quise suicidar lo hice porque no las quería a ellas y eso es algo que jamás pude hablar con ellas”, explicó.

Sin embargo, allegados a la familia del reconocido periodista revelaron que la historia es muy distinta al relato de Herrera, ya que aseguran que Bonadeo jamás ejerció ningún tipo de maltrato para con ella.

Según le confiaron a este portal, Herrera "sufría de una fuerte depresión" que sumado a otros trastornos psicológicos causaron que intentara quitarse la vida aquella oportunidad. "Bonadeo jamás le puso un dedo encima a ella ni a nadie", le aseguró una fuente cercana a BigBang.

Además, allegados a Bonadeo remarcaron que él siempre "buscó restablecer el vínculo" de la mujer con sus tres hijas: Catalina, Martina y Valentina. Y que la relación entre ellas se rompió por situaciones ajenas al mal o buen trato que sus padres podrían llegar a tener.

YO, Susana Herrera, ex mujer de Gonzalo Bonadeo, guarde silencio x mis hijas y El vive desde hace 15 años en la comodidad de mí silencio. Hoy defiende los derechos de la Mujer?#ViolenciaDeGenero #Nonoscallamosmas pic.twitter.com/EJh6EOUgM2 — SUSANA (@hsusana62) December 12, 2018

Cabe recordar que Catalina, Martina y Valentina -quienes siempre manifestaron públicamente el amor hacia su papá- estuvieron durante la última década y media al cuidado de Bonadeo por orden de la Justicia.

El descargo de Bonadeo

El periodista utilizó una vez más su programa en la FM "Club Octubre" para pedirle disculpas a Susana Giménez y Mariana Nannis. Además aclaró que, por ahora y tal como lo hizo su hija Catalina, no se referirá a los dichos de su ex mujer. "No voy a hablar de eso, no ahora, porque la prioridad es pedir disculpas. Lo otro se tratará en el momento que corresponda", advirtió.

"Sigo insistiendo en los valores deportivos de Claudio….pero eso no quiere decir que yo haya cometido un error periodísticamente grave. Yo no vi el programa de Susana Giménez, o al menos no presté atención a una parte que para mí es condicionante y que me obliga a pedir disculpas. Que es la parte en la que Mariana Nannis denuncia violencia de género y doméstica.

"Sigo insistiendo que la televisión de aire sigue haciendo cualquier cosa por un punto más de audiencia, pero si se trata de usar la televisión de aire para denunciar cualquier tipo de violencia doméstica, ahí los términos son otros y bienvenido sea. No estoy diciendo que una cosa sea verdad, que otra sea mentira o sea relativa, no. Simplemente, por haber estado metido en esa licuadora y por ser consciente de que cuando uno está en la licuadora de un conflicto doméstico no hay inocentes o culpables plenos salvo en los casos de femicidio, yo debería haber estado un poco más advertido de ciertas cosas, por ejemplo que puede haber denuncia contra denuncia.

"Reitero las disculpas para Susana Giménez y Mariana Nannis…. No voy a ampliar mucho más, porque tristemente después de 16 años de coserme la boca en respeto y por amor a mi familia, no hablé de mi historia personal. Y hoy por este error cometido, sobre todo por haber mencionado el nombre de Susana Giménez, porque si no hubiera mencionado el nombre de Susana Giménez esto pasaba de largo, detonó en las redes y en los medios y ya no es más el tema de Susana Giménez o Mariana Nannis, sino ´la vida pasada de Gonzalo Bonadeo o de su ex esposa´. No voy a hablar de eso, no ahora, porque la prioridad es pedir disculpas. Lo otro se tratará en el momento que corresponda, porque también de un lado de esa misma familia hay situaciones que no hay derecho a tener que soportar. Será en otro momento, no ahora".