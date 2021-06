La ex mujer italiana de Daniel Osvaldo lo liquidó por su rol como padre: "Hace dos que no ve a sus hijas"

Otro problema para Daniel Osvaldo. El ex futbolista de 35 años no puede disfrutar de su noviazgo con Gianinna Maradona por su rol como padre y ex esposo. En ese sentido, Elena Braccini, quien fuera su esposa italiana por varios años, lo denunció por no cumplir con sus obligaciones como padre.

Cuando se mudó a Europa y formó su carrera en Italia, Osvaldo se enamoró de Elena y con ella tuvo a sus hijas Victoria, de 11 años, y a María Helena, de nueve. Se conocieron en 2011, cuando él llegó a la Roma, donde brilló y hasta fue convocado para ser el 9 de la Selección italiana.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Con el paso del tiempo, las cosas entre el ahora rockero y la italiana se complicaron y le pusieron un fin a su relación. Por aquel entonces, Daniel conoció a Jimena Barón, con quien tiempo después tendría a Morrison. Mientras vivió en Italia, Daniel mantuvo un vínculo con sus niñas, pero poco a poco, parece que todo eso llegó a su fin.

En una entrevista con LAM, Elena afirmó: "Yo no sé cómo es la cuestión judicial en Argentina, acá en Italia Dani no pasa nada hace como cuatro años". Algo parecido había denunciado Ana Oertlinger, otra ex pareja del ex futbolista, con quien tuvo a Gianluca Osvaldo, de 15 años. En ese sentido, Elena afirmó: "Hace un año y medio que vengo con reclamos judiciales".

Por otra parte, dijo: "De la cuota alimentaria, nada. Ya van cuatro años que no paga nada de nada. No solo no paga, sino que no pago impuestos. Tiene un departamento en el centro de Florencia, y su abogado dice que yo lo usufructúo, pero es mentira. Estoy pagando los impuestos porque tengo hijas que tienen su apellido, y él se esconde porque sabe que si viene a Italia va a tener un problema muy grande”.

En cuanto al vínculo con su padre, Braccini contó: "Yo a sus hijas les hablé bien de su padre y trato de inventarles excusas sobre por qué no las llamaba. Pero no se puede seguir así, porque yo tengo que pagarle las cosas a él y no es justo. Daniel hace dos años que no ve a sus hijas, y meses que no les habla, pero no les importa. Y ahora se hace el que es el padre del hijo de Gianinna, pero no le importa nada de nada. Es todo mentira para conquistarla".

Y completó: "Como padre… María Helena ya tiene 11 años, empezó la secundaria y le di un celular porque está un poquito grande. Victoria a cada rato trata de hablar con su padre, le manda mensajes. Le cuenta que se sacó un 10 en castellano, pero él a veces contesta y otras veces no".