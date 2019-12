La ex niñera de Pampita ratificó y amplió la denuncia contra la modelo por "amenazas" y maltrato

Luego de casarse y disfrutar de una romántica luna de miel en Paris junto a Roberto García Moritán, Carolina Pampita Ardohain fue acusada por hostigamiento y maltrato psicológico por su ex niñera, Viviana Benítez, quien llevaba trabajando junto a la modelo desde 2014.

En pocas palabras, Benítez aseguró que perdió “dos embarazos por estrés”, a raíz de los supuestos maltratos que recibió de marte de Carolina. Pero si bien la conductora firmó que aceptaría tomar un café con su ex empleada, siempre y cuando antes salga públicamente a pedirle disculpas, Benítez decidió redoblar la apuesta y este jueves ratificó y amplió la denuncia contra la modelo.

Junto a su abogado, Fernando Davila, la ex niñera dialogó con Involucrados y dijo: “Vine a ratificar y ampliar la denuncia, ahora ya no depende de mí ahora está en manos de la justicia’’. Mientras tanto, el letrado aclaró que la denuncia contra Pampita “es por amenazas y amenazas coactivas” y aclaró que en febrero “habrá novedades, habrá una audiencia’’.

Por otra parte y si bien Pampita había aclarado que llevaría a su ex empleada a la justicia y la denunciaría por "daños y perjuicios" si no se retractaba de sus dichos, Davila aclaró: ''No estoy pendiente de los medios, Viviana ha canalizado las demandas en la justicia y no fuimos notificados de ninguna demanda’’.

Al final, Benítez volvió a tomar el micrófono para volver a dejar en claro que los mensajes que la modelo exhibió en las redes sociales son de hace dos años: ''La justicia verá si tengo razón, o no, cada uno sabe lo que hace y cómo defenderse. Nadie se volvió a comunicar conmigo’’.

Y concluyó: ''No tuve otra opción porque quise hablarlo, sabía que ella iba a negar todo como hace siempre. Lo penal lo hice porque me canse de esta situación’’. Ante semejante acusación, Pampita no solo se defendió días atrás, sino que advirtió que el principal pedido que le haría a su ex empleada para subsanar esta situación es que se retracte públicamente. Pero su ex empleada redobló la apuesta y se verán cara a cara en febrero, durante la primera audiencia.