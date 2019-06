La ex novia de Rodrigo Noya fue internada al comerse una empanada que tenía un clavo en el relleno

El nombre de Sofía Belén Sorrenti cobró gran notoriedad el año pasado, cuando decidió separarse del actor Rodrigo Noya, con quien tuvo a su primer y único hijo Bautista, y se enfrentó a Barby Silenzi, tras los rumores que señalaban que la modelo vivía un affaire con el ex Agrandadytos.

Pero a casi un año de aquel escándalo, Sorrenti se convirtió una vez más en noticia al denunciar en su cuenta de Instagram a una casa de comidas por el mal momento que le tocó vivir al pedir una docena de empanadas. Y es que la ex de Noya tuvo que ser internada de urgencia después de comer una empanada ¡que tenía un clavo adentro!.

Luego del mal momento, socorrida por los profesionales del Sanatorio Sagrado Corazón, Sorrenti acudió a las redes sociales para hacer su denuncia: “Estaba comiendo, sentí que tragué algo y a los segundos mordí lo que se ve en la foto”, escribió junto a la foto de un contundente clavo.

Y siguió: “Estaba con una amiga comiendo empanadas que pedimos en la pizzería Avellino (Montiel 1699 de Mataderos). Una vergüenza los del local no me llamaron, sólo mandaron al repartidor a buscar las empanadas sin pensar en el daño que pueden ocasionar".

La ex pareja de Noya estuvo en observación durante varias horas y se sometió a toda clase de estudios para determinar si había sufrido daño en los órganos del aparato digestivo. Algo que, por suerte, no ocurrió. "Agradezco que mi hijo no estaba conmigo porque podría haber sido el que se comiera el clavo. Existe gente mala que sólo por bronca con el dueño del local se cag... en la gente", concluyó.