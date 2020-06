La ex novia de Teto Medina pidió su detención por violencia de género y amenazas

La última semana de junio de 2019 estalló un verdadero escándalo en la vida de Marcelo “Teto” Medina que, a casi un año, promete sumar un nuevo capitulo en las próximos días.

En aquella oportunidad, su ex pareja, Mónica Fernández, denunció que el conductor le puso un arma en la cabeza y la obligó a conducir a un lugar determinado para conseguir la "cocaína que consume y le genera fuerte adicción".

En las últimas horas, la ex de Medina reclamó ante la Justicia la detención del conductor de televisión en el marco de la denuncia presentada un año atrás por amenazas con armas de fuego, hostigamiento y violencia de género.

Mónica Fernández pidió a través de un escrito presentado por su abogado defensor que su ex novio sea llamado a declaración indagatoria.

La presentación fue realizada por el abogado de Fernández, Alejandro Cipolla. Se trata de un planteo realizado en el marco de la causa que investiga al conductor de televisión Teto Medina por amenazas con arma de fuego, violencia de género y hostigamiento.

El expediente fue iniciado un año atrás, luego de una revelación de Fernández, que contó episodios de extrema violencia y amenazas con arma de fuego.

Fernández hizo hasta ahora dos denuncias contra Teto Medina, una quedó radicada en un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires, por violencia de género; y otra por violencia de género y hostigamiento que ocurrió en Lomas de Zamora, durante el verano de 2019.

“Un día me llegó a llamar 190 veces, un día llamó a mi hijo, atendí y me empezó a bastardear, ahí fue cuando llamé al 144 y me dijeron que era violencia de género, conté muchos detalles en la comisaría de la mujer sobre los cinco años, nos dimos cuenta de que había muchos episodios, porque era un círculo entre una víctima y un psicópata”, contó la mujer el año pasado.

Incluso llegó a revelar que un día apareció con una bolsa de armas con la excusa de que eran para un coleccionista. “Le decía a Facundo (su hijo) que lo acompañara a una estación de servicio que se tenía que encontrar con una persona para entregarle las armas y le dije que no, que iba yo”.

En aquel entonces, Medina salió al cruce de la versión de su ex y negó todo a través de una serie de mensajes que le envió a un selecto grupo de periodistas. “Es todo mentira”, remarcó. “Imaginate si yo puedo hacer eso, tengo cuatro hermanas, una hija, es despecho, despecho, despecho”.

Ahora el defensor de Fernández explicó al sitio web Teleshow que pidió la detención del Teto Medina porque entendió que la causa está finalizada a partir de una seguidilla de pruebas presentadas. “Está más que demostrada la culpabilidad de Medina, ahora el fiscal se expide sobre si desea solicitarla o no (la prisión) y es el juez quien decide”. “Es por todo, el abuso sexual, las amenazas… Hace poco sufrió amenazas de muerte”.

La defensa de Medina, a cargo del abogado Gustavo Delía, explicó que aún no habían recibido ningún escrito a partir de la solicitud de Fernández. “Estamos sorprendidos, viendo y analizando cuáles son los caminos a seguir. Estamos en una feria extraordinaria”, se justificó por la pandemia de coronavirus.

Según Delía, su cliente se encuentra mejor estado. “Está mucho mejor, más tranquilo, treinta días aislado le hicieron bien a él, ahora está más relajado y con sedantes. No olvidemos que reconoció ser adicto a las drogas, no es fácil”, sostuvo su defensor.

Ocurre que el conductor estuvo internado el año pasado para tratar sus adicciones, aunque en octubre fue dado de alta y tuvo una reaparición mediática, donde pidió no hablar de las denuncias y se limitó a decir que estaba mejor y se estaba cuidando.