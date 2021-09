La excusa del Polaco tras el mensaje a una influencer menor de edad: "Hackearon mi Instagram"

Ezequiel Cwirkaluk, más conocido como El Polaco, quedó involucrado días atrás en un verdadero escándalo, luego de que trascendiera el mensaje que le envió a Alabama Luella Barker, la influencer e hija de 15 años del ex baterista de Blink-182, Travis Barker (quien está en pareja actualmente con Kourtney Kardashian) y dueña de casi 720 mil seguidores en Instagram.

Fue a través de un mensaje privado en esta plataforma que el músico tropical se contactó con la figura de Estados Unidos con el supuesto deseo de poder comenzar a entablar una conversación con ella. “Honey, what’s up?”, que en español se traduce como “Dulce, ¿todo bien? ¿qué hay?”, fue el mensaje que le mandó el músico a Alabama junto a un emoji de un corazón, a pesar de que en ningún momento obtuvo una respuesta por parte de la modelo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Según contó Vicky Braier o Juariu en las redes sociales, la influencer compartió en Tik-Tok (donde tiene casi un millón y medio de seguidores) el mensaje que el participante de La Academia le envió por privado y tras mostrarle esa conversación a sus seguidores, la hija de Travis Barker optó por borrar el mensaje en cuestión e ignorar al argentino.

A raíz de la gran polémica que giró en torno a este mensaje, no solo porque el cantante de música tropical está en pareja de Barby Silenzi, sino porque la estadounidense tiene 15 años, El Polaco salió a defenderse y contó rápidamente que sufrió un hackeo en la red social donde es seguido por más de dos millones de usuarios. Claro está, para que sus fanáticos le crean la "excusa" del hackeo, el artista no dudó en mostrar algunas pruebas.

De hecho, con humor y entre risas, advirtió: "Hola a todos. Hackearon mi Instagram y mandan mensajes privados a gente que no sé quién son. ¡Yo no sé hablar en inglés! Apenas en castellano". Además, junto con las capturas de todos los mensajes que el hacker envió desde su cuenta, el participante de ShowMatch agregó: "Ya cambié la clave. Gracias a todos".

El próximo lunes a las 22 por la pantalla de El Trece, El Polaco hará su debut como actor en una tira diaria, interpretando a Lomo Balboa en La 1-5/18. El músico ya había hecho ficción haciendo de él mismo o en pequeños papeles en Viudas e hijos del rock and roll, Las Estrellas y Millennials. Pero para celebrar su debut oficial como actor, compartió en las redes sociales -luego de haber recuperado su cuenta- un video donde le pide a sus seguidores que luchen por sus sueños.

En el breve clip, el artista recordó sus inicios y aclaró: "Hola a todos. Yo no soy de hacer estos videos ni hablar mucho por historias. Pero en este día quiero decirte que te animes a pelear por tus sueños. Yo soy una persona que de chico la peleó solo. De muy chico me cerraban las puertas y tuve que golpearlas. Me las cerraban, las golpeaba, me las cerraban y las golpeaba".

Y concluyó: "Y hoy te puedo decir que todo lo que quiero lo logré peleando por mis sueños, aún cuando estaba en la calle solo y tirado. Dios es grande. Dios es justo. Dios es fiel. Entonces aprendo cada día de lo que Dios me da. Siempre hay que ser agradecido por lo bueno y por lo malo, por lo que tenemos y lo que no tenemos. Pero hoy tengo todo lo que tengo porque pelee por mis sueños. Que tengan un lindo sábado".