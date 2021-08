La exigencia de El Trece a Geuna y Leuco por el rating y la furia del conductor: "Al pedo..."

A mediados de diciembre del 2020, después de treinta años en el Grupo, María Laura Santillán anunció su agridulce salida de Telenoche y comenzó así la era "Diego Leuco y Luciana Geuna". La apuesta de los gerentes de programación de El Trece era "refrescar" la pantalla con caras nuevas y buscar una fórmula que les permitiera competir con Cristina Pérez y Rodolfo Barili quienes, desde la otra orilla, lideran el rating informativo de la franja.

De acuerdo a la información que Rodrigo Lussich confirmó en Intrusos, las autoridades del canal les pidieron a los conductores que tomen clases de actuación para fortalecer la química al aire y mostrarse más relajados. Creen que, parte de la pérdida del rating se debe a la falta de carisma de la dupla.

"En el canal dicen que si no se construyen (como dupla), que vayan a tomar clases de actuación. Los mandaron a estudiar teatro, para ver si mejora un poco la química y en todo caso renuevan contrato, a la dupla conductora de Telenoche, Diego Leuco y Luciana Genua", precisó Lussich.

Las cámaras del programa fueron a buscar la palabra de uno de los protagonistas pero, tal y como se vio en vivo, Leuco no estaba de buen humor. "No, no. No tengo tiempo. Yo siempre les doy (notas)... al pedo", esquivó el periodista a la salida de Radio Mitre, después de que Lussich diera al aire la noticia.

El desaire de Leuco hacia el cronista de Intrusos no pasó inadvertido por un transeúnte que, atento a lo que sucedía, lo ubicó en sólo cuestión de segundos: "No te enojes, no te hagas la estrella".