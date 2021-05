La explicación de la conductora de Canal 26 por el "Shakespeare gate": dijo que se olvidó una coma

Mejor no aclares. Noelia Novillo, la presentadora de noticias de Canal 26 que anunció hace pocos días la muerte del escritor William Shakespeare con 405 años de delay, aprovechó el inicio del programa que conduce en la señal de cable para aclarar qué fue lo que sucedió al aire (y que, como era de esperarse, no tardó en viralizarse con fuerza en las redes sociales).

"Antes de comenzar a informar y a dar esta noticia, quiero contarle a la gente que soy locutora de radio y de televisión. Trabajo hace muchos años en este medio y en otros. Lo cierto es que en las últimas horas se viralizado una noticia, seguramente la han podido ver, que... sabía y conocía lo que estaba diciendo y comentándole como siempre a toda la gente. Me mal expresé, me faltó un punto, una coma, un paréntesis; fui 'mal explícita' y la gente por supuesto lo mal interpretó (Sic). Dicho todo esto, vamos a comenzar con las noticias como siempre", intentó explicar.

Lo cierto es que la conductora debía anunciar la muerte de Bill Shakespeare, el británico de 81 años que ganó fama internacional al haberse convertido en el primer hombre en haber recibido la vacuna de Pfizer contra el Covid-19. Ni una coma, ni un punto, ni un paréntesis pueden explicar tamaña equivocación, teniendo en cuenta que además Novillo le dedicó varios minutos a la larga trayectoria del escritor inglés, que murió en 1616. "Como sabemos, es uno de los escritores más importantes. Para mí, el más referente de la lengua inglesa", aseguró al momento de presentar de forma fallida la noticia.

Horas antes de su programa, Novillo dio una entrevista en Radio Mitre en la que habló de las repercusiones del video. "Hoy fue un día diferente para mí, pero acá estamos. Pueden pasar estas cosas. Hablé de más. Fui yo la que hizo referencia al escritor. La gente interpreta lo que quiere y se viralizó la noticia", intentó explicar en diálogo con Cristina Pérez.

"Nunca jamás me ha pasado algo semejante con una noticia. Conocía la noticia, sabía lo que estaba diciendo; pero la mal expresé. Un error lo comete cualquiera. Me trataron de ignorante y de no haber terminado el secundario. Yo me preparé, me formé y me sigo formando", cerró.