"La extraño y pienso mucho en ella": Bautista Vicuña habló de su hermana Blanca

Días atrás, en el marco de la presentación de su libro Blanca, la niña que quería volar en la sala Julio Cortázar de la Feria Internacional del Libro, Benjamín Vicuña dio detalles de la charla que tuvo con sus hijos tras la muerte de Blanquita. “En un momento me nació compartir esto con mis hijos, aunque fueran chiquititos. Tuvieron que aprender a convivir con ese papá diferente, atravesado por la pena", contó.

Pero lo que verdaderamente llamó la atención de las personas que lo escuchaban con mucha atención fue cuando el actor reveló el rol de Bautista, su hijo mayor, para que pudiera comenzar a sanar. "Él pasó a ser una especie de viudo. Todas mis fotos de Blanca son con Bautista. Le arrancaron su historia. Pero pudo asimilar muy rápido todo y hoy es un chico grande, maravilloso. Cuando estábamos enterrando a Blanca, me dice ‘Papá, ya está. Vamos’. Yo estaba paralizado, no me quería ir. Y él me dice ‘Blanca ya no está ahí, Blanca está en tu corazón’. ¡Un niño!", describió el chileno y agregó: "Espero que con el tiempo sepan ponerse en mi lugar y entiendan que hice lo que pude, como pude”.

Son contadas las veces que Bautista haya hablado de su familia, ya sea de su mamá, Carolina Pampita Ardohain, como de su papá. Y mucho menos, son las apariciones del adolescente hablando de su hermana mayor, quien falleció el 8 de septiembre del 2012 en la clínica Las Condes de Santiago de Chile, a causa de una fulminante neumonía hemorrágica.

En diálogo con las cámaras de Socios del Espectáculo (eltrece), Bautista se mostró orgulloso de sus papás y destacó la capacidad que tuvieron ambos para superar la terrible pérdida de su hermana. “Es una locura (ser hijo de ambos). Estoy muy contento, orgulloso de mi papá. No tengo cómo agradecerles. Y los quiero mucho. Me emociona un montón lo que hace mi papá. Me pongo muy contento por él. Es un tema que lo hablamos un montón de veces y lo quiero mucho”, dijo.

El adolescente estuvo el viernes en el homenaje que Pampita le hizo a su hermana y el sábado en la presentación que se llevó a cabo en la Feria del Libro. “Me emociono, pienso mucho en ella”, afirmó, sobre Blanquita, y cuando le consultaron sobre el mensaje que le escribió en la suelta de globos, sumó: “Siempre le escribo que la extraño mucho, que la quiero, los recuerdos, le hago corazones de todo”.

La última vez que el adolescente de 15 años había hablado de su hermana fue en el reality de su mamá, luego de la suelta de globos. “Me acuerdo de que Blanca me quería mucho y me trataba bien. Soltamos globos porque es una manera de enviarle un mensaje diciéndole cosas lindas. Como que la queremos y la extrañamos. Para mí Blanca nos cuida siempre”, concluyó emocionado.

Bautista Vicuña tenía cuatro años cuando murió Blanca. El calvario comenzó con unas vacaciones en la Riviera Maya (México), donde Pampita y Benjamín viajaron con toda su familia en agosto del 2012 para disfrutar de la playa. Luego de regresar a Chile, Blanca comenzó a desarrollar un cuadro de tos y fiebre que parecía ser sólo una gripe. Sin embargo, la situación se hizo cada vez más complicada y la niña comenzó a presentar serias dificultades para respirar.

Ardohain y Vicuña decidieron llevarla a la clínica, después de que les revelara que le dolía el pecho. Tras una serie de chequeos, quedó internada. Desde redes sociales, podía intuirse que los padres de Blanca estaban atravesando un momento de desesperación. Mientras Pampita pedía dadores de sangre y plaquetas para su hija, su marido tuiteaba "Creo en Dios", expresando su confianza en la oración como única esperanza.

Pero nada resultó: el virus que había provocado la neumonía de Blanca se diseminó por todo su cuerpo dañando sus riñones. Y, aunque la pequeña fue sometida a diálisis y conectada a una máquina de oxigenación, falleció nueve días después de ser ingresada en Las Condes. "Tenía un virus y una bacteria alojados en la última parte del pulmón, en el alvéolo", le relató en off a la revista Gente uno de los médicos que atendió a la niña.