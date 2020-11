La felicidad de Yanina Latorre, tras el regreso de Diego a casa: "Todo pasa, Latower post COVID"

Durante los últimos días de octubre, Diego Latorre tuvo que ser internado en el Sanatorio de Los Arcos a raíz de un cuadro de neumonía leve y fiebre alta luego de haber dado positivo de coronavirus días atrás: “Acá estoy, internado en el Sanatorio de Los Arcos con un cuadro de neumonía leve. Hice los estudios y el cuadro general es bueno, así que vamos para adelante", había contado el propio ex jugador de Boca y Racing.

Pero lejos de rendirse, el comentarista deportivo logró sobreponerse y el último viernes por la mañana recibió el alta médica para seguir con su recuperación en su casa luego de que los últimos análisis arrojaran resultados muy favorables. Por esta razón y para celebrar que Latorre ya está nuevamente con los suyos, su mujer, Yanina, decidió compartir una postal junto a él acompañada con la frase: “Todo pasa".

Además, tras rememorar aquella frase que el propio Julio Humberto Grondona llevaba en su dedo meñique de la mano izquierda grabada en un anillo de 18 kilates, la panelista de LAM compartió: "Latower post COVID-19”. EN la imagen se la puede ver a Yanina abrazada al ex futbolista, quien una remera manga corta, un short de jogging y unas zapatillas blancas. “Está chupadito”, sostuvo sobre la apariencia de su marido.

En tan solo cuatro horas, la imagen recibió más de 88 mil "Likes" y cosecho todo tipo de comentarios. Cabe destacar que el matrimonio que lleva más de 26 años tuvo que separarse a causa del COVID-19. “En un momento empezó a llorar Dieguito (el hijo de ambos) diciendo ‘papá no vuelve’, Lola que empezó a decir ‘yo soy la culpable, yo traje el covid’. Se empieza a generar toda una situación", había explicado Yanina.

Desde su casa, a través de una videollamada con LAM, la panelista se había mostrado muy angustiada con toda esta situación y no pudo evitar romper en llanto cuando se refirió a la salud de su marido: "Nadie se podía acercar, despedir ni abrazar. Lola lloró un montón, dice que la culpa es de ella. No lo pudimos despedir. Le di un beso en la mano porque no sabés cuándo lo vas a volver a ver. ¡Es una pelotudez lo que estoy diciendo!".

La primera en contraer la enfermedad en la familia fue Lola Latorre, luego de que su coach, Natalia Cociuffo diera positivo. La influencer por estas horas se encuentra otra vez aislada tras haber sido acusada de haber participado de una fiesta clandestina el sábado último en una quinta de Mercedes. Desde LaFlia decidieron sancionarla, separarla otra vez del programa por 14 días y obligarla a presentar un hisopado "negativo" antes de su regreso.