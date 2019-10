La feroz autocrítica de Andrés Calamaro: "Estuve horrible, hace años que no ofrecía un concierto tan flojo"

Andrés Calamaro no tiene pelos en la lengua y siempre dice lo que piensa, aunque sea controversial o aunque alguien se moleste. En este caso, el Salmón fue durísimo... nada menos que con sí mismo. "Estuve horrible. Hace años que no ofrecía un concierto tan flojo", dijo Calamaro, en referencia a su concierto de anoche en Cochabamba, Bolivia, que forma parte de la gira de presentación de su disco Cargar la suerte. " Llegar con lo justo, esperando la “aparición del duende lorquiano” no es prudente, no es justo ni con mis compañeros ni con el respetable", sentenció en un extenso y muy autocrítico posteo en su muro de Facebook. "Perdón, Cochabamba, se merecen lo mejor de mí", concluyó. Antes había hecho un posteo más breve, pero con el mismo espíritu, pidiendo disculpas "a mis compañeros, público y empresa". Calamaro suele dar cuenta de sus sensaciones y sentimientos a través de las redes sociales. Cuando las cosas salen bien, lo dice, y cuando salen mal, también. Leé los dos posteos completos.