La feroz interna de Icardi con el papá de Wanda y el "operativo distracción" de Zaira

Hay que decirlo: Andrés Nara jamás ocultó la mala relación que mantuvo desde el día uno con Mauro Icardi. Por fuera del apoyo mediático que en su momento le dio a Maxi López, en especial cuando Wanda todavía no había blanqueado su nueva relación, el padre de las Nara reveló ahora el motivo por el cual el delantero del París Saint Germain no lo quiere. Además, el viaje exprés de Wanda y el "operativo todo bien" que ejecutó para blindar a Zaira.

La relación entre Andrés y sus hijas se complejizó en agosto del 2014, después de que Nora Colosimo decidiera avanzar con el divorcio. "Mis hijas tomaron partido por la madre y está bien, es lo lógico. Yo las amo con el corazón, pero no estamos teniendo diálogo", reconoció en su momento.

La separación de los padres de Wanda y Zaira se dio poco después de que la ahora empresaria regresara a la Argentina y anunciara en 2013 su divorcio del padre de sus hijos mayores: Valentino, Constantino y Benedicto. Aunque pocos lo sabían, Wanda y Maxi llevaban casi un año separados y el viaje exprés de Icardi a la Argentina no hizo más que alentar la hipótesis de la "icardiada".

Sin embargo, no fue la "banca mediática" que Andrés le dio a Maxi lo que lo distanció de Icardi. "Él se enojó porque no pudo dar la noticia del embarazo de Francesca. Es verdad que a mí se me escapó el embarazo y pedí perdón", reconoció años después en declaraciones televisivas.

"Todos me felicitaban porque iba a ser abuelo de la primera nena de Mauro. Cuando me lo preguntan, yo no tenía la fluidez de la relación con Wanda, pero todavía hablábamos. Y dije: 'Quedo descolocado. Soy el abuelo y no puedo decir que no lo sé'", explicó, al tiempo que remarcó que ahora hay un "pacto de buena onda" con el futbolista.

El viaje de Wanda al país y el "operativo todo bien" de Zaira

El viaje de Wanda a la Argentina sorprendió a muchos. Pese a que en un primer momento se especuló con una nueva crisis matrimonial con Icardi (con quien va y viene desde que se enteró del affaire que mantuvo en París con Eugenia "la China" Suárez), lo cierto es que la empresaria volvió al país junto a sus hijas menores (Francesca e Isabella) para participar del cumpleaños de su sobrina, Malaika.

El festejo fue motivo de una catarata de imágenes y videos que colapsaron las redes sociales de ambas hermanitas. Y un dato no pasó inadvertido por sus seguidores: pese a la fuerte crisis de pareja que ella misma reconoció, Zaira se mostró junto a su pareja, el empresario turístico Jakob Von Plessen.

Días atrás, la modelo tuvo que enfrentar los rumores que comenzaron cuando se lo sindicó a Von Plessen como el cómplice del affaire de su cuñado. Si bien la modelo y conductora reconoció la "turbulencia", lo cierto es que en ningún momento confirmó que su pareja haya acompañado a Icardi al hotel o que haya mantenido un encuentro íntimo con otra famosa, tal y como se rumoreó.

"Nos cuesta mucho compatibilizar su laburo con el mío. Yo pongo bastante un stop. Mis hijos son chiquititos y, claramente, siempre necesitan más de la mamá. Pasan cosas en todas las parejas. No te voy a decir: 'Estamos atravesando nuestro mejor momento'. Pasan cosas", reconoció en diálogo con El Trece.

Lejos de los rumores que sostenían que la separación era ya irreconciliable, Zaira advirtió: "No tengo nada que salir a anunciar, ni a aclarar. Hay un tiempo para cada cosa. Con esto tampoco estoy diciendo que estoy separada. Pero no sé si lo diría a los gritos".

Consultada sobre el impacto que tuvo en su relación el affaire de su cuñado con la ex Argentina, tierra de amor y venganza, la modelo aclaró: "Ninguno. Mi familia, Jakob y los chicos, tiene una estructura suficiente como para que eso no haya roto nada".