La feroz interna de Zaira Nara con Icardi: insultos, reclamos y la posición de Wanda

Son días complicados para las hermanas Nara. Mientras Wanda prepara las valijas para regresar a la Argentina y, como todos los años, pasar las fiestas junto a Zaira; lo cierto es que la modelo no quiere saber nada con Mauro Icardi, después del affaire que mantuvo con Eugenia "la China" Suárez en París. De los furiosos reclamos "puertas adentro" a la obligada posición que tuvo que tomar Wanda.

Quien se encargó de exponer el malestar de su hermana con Icardi fue, paradójicamente, la propia Wanda. Todo sucedió en la improvisada entrevista telefónica que Zaira le hizo, en el marco de su reemplazo a Florencia Peña en la conducción del programa Flor de Equipo.

"Quiero que Zai vuelva al grupo familiar (de WhatsApp, integrado por las hermanas y sus respectivas parejas). Eso me gustaría mucho", deslizó con marcada intencionalidad Wanda al aire, al tiempo que Zaira esquivó el tema y se refirió a la colonia de vacaciones a la que mandarán a todos sus hijos cuando los Icardi lleguen al país: "¿Llenó los formularios? Le pasé siete formularios para que complete con los datos de los chicos, le dije que los tiene que llenar él".

Wanda tomó nota de la incomodidad de su hermana, procuró no volver a hablar de Mauro, pero le respondió con una dura chicana: "No conozco a una tía que vea a sus sobrinos después de tanto tiempo, que viven en otro país y mande a todos a la colonia. Una colonia pupila prácticamente".

Un día después del cruce televisivo, Analía Franchín retomó la agenda pendiente e incomodó a la conductora. "Chicos, no pueden tirar todo por la borda por una huevada. Déjense de joder y a Mauro no me lo trates más mal pobre, es más bueno. Vos siempre hablaste maravillas de Mauro, eso vale más que un día en París", le espetó al aire.

"Se puede tirar todo a la miércoles por una sola noche, así que yo no sé si estoy tan de acuerdo", le respondió Zaira, en línea con la dura posición que, de acuerdo a lo que pudo confirmar BigBang, mantiene puertas adentro. "Si bien es cierto que Nora (la madre de las Nara) apoyó la reconciliación, Zaira fue la que desde Buenos Aires le decía que no era una buena idea. Llegó a pedirle que hiciera las valijas y se viniera a la Argentina. Todo eso fue cuando estaba terminando de litigar con Maxi López la casa de Santa Bárbara. Para Zaira la infidelidad fue mucho más grave", reconocieron desde el entorno.

El enojo de Zaira también tiene que ver con la participación de su propia pareja en el escándalo. "Él cubrió a Mauro el fin de semana que Wanda y Zaira se fueron de viaje juntas en plan 'salida de chicas'. Jako habría acompañado a Mauro a encontrarse con la China en el hotel", reveló en su momento Yanina Latorre, quien desde el inicio de la polémica ofició de vocera de Wanda.

Si bien existen sospechas en torno a si efectivamente se quedó en el auto o esa fue la acordada versión oficial de los hechos, lo cierto es que el empresario turístico abandonó al menos por unos días la casona de zona norte en la que convive la pareja. Tampoco es casual que la última foto que la modelo subió junto a su marido a Instagram data del 23 de septiembre, sólo cinco días antes de que se produjera el encuentro clandestino entre la "China" e Icardi.

El malestar por la participación del padre de sus hijos (Malaika y Viggo) en los cuernos también se pudo ver al aire, cuando Nancy Pazos, panelista del programa, le tiró más de una indirecta al respecto. "La relación de Mauro y Zaira siempre fue medio conflictiva. Mauro le critica los looks", reconoció Wanda quien, sin darse cuenta, le dio el pie a Pazos para que se sumergiera en el barro absoluto. "Los que sí se llevan bien parece que son los cuñados", chicaneó al aire la panelista, ante la sorpresa de la conductora que no esperaba el denominado "fuego amigo".

Zaira esquivó con elegancia el tema, pero Pazos volvió a la carga cuando se habló de la reunión que las hermanas organizaron para pasar juntas la Navidad. "Mirá si les falta hielo y quieren los cuñados salir a comprar", disparó la panelista, ya sin carpa. Acorralada ya y sin posibilidad de seguir esquivando las indirectas, la modelo remató con un: "Mirá, mejor que no vuelva si se va". Cortito y claro.