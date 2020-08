La feroz interna entre Nicole y Cubero por el coranvirus: la modelo lo trató de "nefasto" y tironeo por las hijas

Los ojos quedaron puestos sobre Nicole Neumann, después de que el hisopado que se realizó diera positivo por coronavirus.

A partir de ahí, la batalla mediática que mantiene con Micaela Viciconte y Fabián Cubero se recrudeció, hasta el punto que la modelo los acusó de ser los responsables de dar a conocer la noticia de su contagio a los distintos programas, portales y medios de comunicación.

En ese sentido, Nicole compartió una serie de mensajes que mantuvo con su empleada, quien también está contagiada, donde acusa a su ex marido y su actual pareja directamente de “filtrar” la información de su salud.

“En el medio hubo muchos rumores. Tengo dos fans de esos amor y odio que van tirando cosas todo el tiempo. Así que es imposible poder preservar cosas de la intimidad de las niñas lamentablemente”, dijo.

En el chat privado, Nicole los acusa de "nefastos" y de revelar la noticia de su contagio en su afán de querer siempre "ser noticia".

"Es lo único que les importa a estos dos", sostiene la panelista de El Trece durante la conversación que mantuvo con su empleada. En este contexto, Sandra Borghi salió a defender a su compañera de Nosotros a la mañana, dando detalles de la feroz interna que se originó a partir del positivo de Nicole.

Según la periodista, Nicole decidió acusar a su ex marido de difundir su actual estado de salud luego de que recibió un llamado. "Alguien la llamó y le dijo 'che, acaban de llamar fulanita y menganito, para contar que tu empleada tiene Covid'. Por eso ella sale a decirlo abiertamente”, contó

Y agregó: “Hasta acá Nicole, como toda madre, trata de proteger la imagen del padre, y hasta acá Nicole como toda madre, trata de preservar la integridad mental, física, psícológicas, de sus hijas (Indiana, Allegra y Sienna)”.

Acto seguido, Borghi dio detalles de la charla que mantuvo Nicole cuando Cubero se enteró que tenía COVID-19: “Por eso es que cuando ella se entera que es positiva, lo llama al padre y le dice 'las nenas no pueden salir de acá, pero te abro las puertas de mi casa para que entres y te quedes en la habitación de las nenas todo el tiempo que quieras. Yo me aíslo, pero no te voy a prohibir ver a tus hijas'”.

Y visiblemente molesta, contó la supuesta reacción de Cubero cuando Nicole le ofreció ir a su casa: “Ella le dijo ‘yo te abro las puertas de mi casa y podés venir ver a tus hijas las veces que quieras’. Y la respuesta de él fue 'bue, no me voy a morir por estar diez días sin ver a mis hijas'. Entonces, empecemos a contar las cosas como son. No la defendemos porque sí, la defendemos porque la conocemos y tenemos pruebas de lo que estamos diciendo”.