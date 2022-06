La feroz interna que desató la participación de Benjamín en el homenaje a Maradona

Después de la polémica que se desató en los Martin Fierro, cuando a último momento las autoridades de Telefe decidieron que Dieguito Fernando no subiría al escenario para recibir una placa en homenaje al "Diez"; la participación de Benjamín Agüero en el acto que tuvo lugar en la Finalissima volvió a generar tensión entre los herederos.

Fue Verónica Ojeda quien denunció que el hijo menor de Maradona, de tan sólo nueve años, no fue invitado al homenaje del que sí participó el hijo de Gianinna Maradona.

“El primer tiempo del partido lo vio en la escuela y los nenes estaban como locos cuando hicieron el primer gol; él estaba a full porque todos le gritaban ‘Diego, Diego’. Para él eso es una alegría, pero ni bien me vio dijo por qué no lo llevé. Le respondí que no pudimos porque él tenía que estar en la escuela y que hay momentos que se puede y otros que no. ¿Qué le voy a responder? ¿Que no lo invitaron?”, denunció Ojeda.

Ojeda también cuestionó la participación de las hermanas de Diego. Y es que Kitty, Ana, Lili y Cali abandonaron su bajo perfil y decidieron viajar al Reino Unido para ver el partido desde la platea.

”La realidad es que a mi hijo no lo invitaron, pero cómo le voy a decir eso. Se va a poner a llorar y se va a poner mal; y encima le tengo que decir que una de sus hermanas estuvo (Gianinna, escoltada por Claudia Villafañe), sus tías también, ¿y cómo se va a sentir?", sumó.