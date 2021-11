La feroz (nueva) crisis entre Wanda e Icardi: la pelea post Susana y la repuesta anticipada a la "China"

Faltan pocas horas para que se transmita la entrevista que Eugenia "la China" Suárez le brindó a la plataforma Star+ después de que se hiciera público su affaire con Mauro Icardi. Atenta a las repercusiones que tendrán las revelaciones de la actriz, Wanda Nara activó el "operativo familiar" desde París. Los nuevos rumores de crisis entre la empresaria y el delantero del París Saint Germain y el "fiasco" del especial con Susana Giménez.

Según consignó el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, el matrimonio Icardi habría mantenido una fuerte discusión después de la grabación del especial que realizaron junto a Giménez tras el escándalo. "Me cuentan que Wanda le dijo esta frase textual: 'No tenemos salvación. Queremos cosas distintas para nuestras vidas y vos todavía no lo entendés'".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

¿Qué fue lo que habría disparado la nueva crisis? Al parecer, la empresaria se habría enterado de que Icardi no sólo le fue infiel con Suárez, sino que además estuvo con otras mujeres. Además, el delantero del París Saint Germain le habría ofrecido a la madre de sus hijas (Francesca e Isabella) "abrir la pareja", algo a lo que Nara se negó de forma contundente. "Lo ponemos en potencial, obviamente, pero Icardi sigue insistiendo en abrir la pareja", sumó el periodista.

El viernes, en el marco de la crisis, Icardi compartió una foto besando a su mujer y celebrando un nuevo "mes aniversario" de la pareja, cuya boda fue el 27 de mayo de 2014. "27, nuestro número favorito. Uno más a tu lado", le dedicó el futbolista. Sin embargo, su mujer decidió no reaccionar ante el posteo y redobló la apuesta al compartir una imagen comiendo junto a sus cinco hijos: "Mi única razón, mi único sentido y amor".

Luego, se mostró preparándose para salir con amigos, exponiendo una vez más la distancia con Icardi.

Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Ese mismo día, Suárez confirmó el día y el horario de la transmisión de la entrevista que le dio a Alejandro Fantino, en la que promete hablar, aunque sea "muy por encima", de todo lo que sucedió con los Icardi. Y Wanda, como era de esperarse, activó el "operativo familiar" y compartió fotos junto a su marido y sus hijas menores paseando por París: "Mis domingos son siempre en familia".

Pese a la imagen que busca instalar, lo cierto es que los rumores de crisis están lejos de apagarse. "Tras la emisión (del programa de Susana) hubo reproches, insultos, quejas y pases de facturas", sumó el periodista, quien aseguró haber hablado con alguien que presenció la pelea del matrimonio. "Son horas decisivas. Hay que ver qué pasa, pero la separación a al larga me la dan como recontra confirmada".