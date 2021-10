La feroz respuesta de Wanda Nara a la China: "De mi familia me encargo yo, de las putitas la vida misma"

Un nuevo capítulo del escándalo amoroso que involucra a Wanda Nara, a Mauro Icardi y a Eugenia "La China" Suárez se escribió este miércoles a partir del esperadísimo descargo de la actriz y la posterior, y muy contundente, respuesta de la botinera. Pero vayamos por partes. A través de su cuenta de Instagram, la ex Casi Ángeles publicó un llamativo comunicado en el que responsabiliza de todo lo sucedido al delantero del PSG.

En los posteos que realizó en sus stories de la red social, la ex de Benjamín Vicuña destacó que el intercambio de menajes con Icardi se dio en medio de "mentiras" y engaños de parte del futbolista, quien aparentemente le habría dicho que estaba separándose de la mamá de sus hijas, Isabella y Francesca. “Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos", escribió.

Y agregó: "Siento en esta situación un deja vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer. Y también parece que es más fácil para una muer pegarme a mí, para descargar. El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz. En ese precio todos quedan bien parados”.

Pero luego de ponerse en el lugar de víctima y denunciar "un linchamiento mediático y machista" en su contra en los medios de comunicación y en las redes sociales, la respuesta de Wanda Nara no tardó en llegar. Por la misma vía, la modelo y empresaria retrucó la apuesta, publicó un collage de fotos románticas junto a actual marido y contraatacó: "De mi familia me encargo yo. De las putitas, la vida misma".

Además, la mayor de las hermanas Nara se encargó de aclarar que las imágenes que utilizó para el collage fueron tomadas en los últimos tres meses, desechando así la versión de "La China" Suárez, quien señaló que fue Icardi el que le dijo que estaban pasando por una crisis matrimonial. Para Wanda, se trata de una simple excusa, ya que sus redes sociales estaban colmadas de imágenes juntos que demostraban que la pareja seguía más unida que nunca.

El martes, el delantero usó las redes sociales para compartir un nuevo mensaje conciliador en su afán por reconquistar a Wanda. "Gracias mi amor por seguir confiando en esta familia hermosa, gracias por ser el motor de nuestras vidas. Te Amo. Cuanto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanas cuando ten´rs el perdón de a quiénes heriste", escribió el futbolista en Instagram, aparentemente dando por terminado el conflicto con la mediática.

Sin embargo, horas después la empresaria rompió el silencio y negó que la pareja haya superado la crisis: "Estoy viviendo un infierno, él me traicionó y yo no puedo con esto". "Wanda está llorando por todas las cosas que se están diciendo, por los periodistas que dicen que ella lo hace (a Mauro) subir fotos y posteos. Ella lo que me dijo fue: 'Yo no lo hago subir nada'", aseguró Yanina Latorre, quien pudo comunicarse con ella este miércoles.

De acuerdo con la panelista, la botinera "está quebrada" y no quiere que él suba posteos en las redes sociales. "No quiere que le hable. Está con un amigo, que entiendo que es Kennys (su peluquero personal). Habla muy bajito. Ella me dijo así: 'Estoy viviendo un infierno. Él me traicionó y yo no puedo con esto'. El dolor de Wanda también es con ella, me mostró una prueba que no voy a mostrar porque le prometí que no la voy a traicionar. Ella tenía vínculo con la China", contó.