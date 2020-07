La figura penal por la que podrían volver a denunciar a Samanta Casais: qué hizo tras el accidente

Poco a poco se va conociendo un poco más de la situación judicial de la ex participante de Bake Off Samanta Casais y la figura legal con la que podría volver a tener que enfrentar a un juez. Es que por estas horas avanza fuerte la idea de volver a denunciarla penalmente por “insolvencia fraudulenta”.

¿Qué quiere decir esto? Existe la sospecha de que, por lo movimientos sobres sus bienes que realizó la ex participante de Bake Off después del accidente de tránsito que tuvo, intentó desprenderse de todo lo que tenía a su nombre para evitar ser embargada como consecuencia del hecho.

Cabe recordar que Samanta en 2017 protagonizó un accidente de tránsito en donde falleció Alfredo Olguín (74). De acuerdo al expediente por el cual fue condenada por homicidio culposo, Casais transitaba por la autopista 25 de Mayo cuando perdió el control de su auto por la pinchadura de una cubierta. Al estacionarse en la vanquina no puso el “ojo de gato” como marca la reglamentación, y Olguín la chocó. En la condena se estipuló que ella debía cumplir tres meses de servicio comunitario y un resarcimiento económico de $20.000 en cuatro cuotas que nunca pagó.

Cuando sucedió esto, Samanta le vendió el fondo de comercio de su pastelería a al menos dos personas. Uno de ellos, que salió a denunciarla recientemente, fue su co-concuñado, Abel Cancela, que se enteró de la operatoria cuatro meses de haberlo comprado. "El negocio me lo venden el 14 de febrero y la rescisión del contrato era el 23 de abril. Hasta esa fecha había dos compradores porque el 23 de octubre del 2017 se lo vendieron a alguien más”, contó en declaraciones a la prensa.

El auto con el que ella protagonizó el accidente tuvo la misma suerte. Una de las primeras medidas que ella tomó fue llevarlo a arreglar rápidamente para venderlo, es decir que se desprendió no sólo de un bien, sino también de una prueba de la causa.

La Palabra de Samanta

Casais, entrevistada por Intrusos, evitó hacer referencia al accidente y se limitó a hablar sobre la polémica por la final de Bake Off, donde fue descalificada por haber ocultado su pasado laboral en el rubro pastelero. No obstante, hubo una pregunta que la incomodó y que prefirió no responderla. Es que Adrián Pallares le consultó: “Sé que hay temas de los que no querés hablar y preferís esquivar. Pero, ¿cuál fue el tema más complicado de todo lo que se dijo y que más te dolió?”.

Descolocada por la consulta de Pallares, reconoció: “Qué pregunta. La verdad, chicos, les soy sincera prefiero hablar de... Si quieren hacer otra pregunta, buenísimo”. Acto seguido, Pallares hizo referencia al grave accidente de tránsito que protagonizó la joven en noviembre de 2017 y que provocó la muerte del hombre al que embistió cuatro meses después. “Sé que el tema del accidente está en manos de tus abogados y son ellos quienes hablan”, acotó el periodista.

"Evidentemente, de todo lo que te pasó en las redes, ese fue el tema que más te dolió y te lastimó hasta decir como dijiste recién que el precio de la fama que estás pagando es muy alto”, insistieron desde el piso. Mientras que Samanta optó por evadir nuevamente la cuestión: “Sí, igual prefiero no tocar este tema. Les pido disculpas, igual, yo entiendo pero prefiero no... porque está cerrado”.