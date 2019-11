La filosa advertencia de "Pampita" a Nicole Neumann tras las críticas por su "casorio veloz"

No dan tregua. Carolina Ardohain salió con todo a responderle a Nicole Neumann, después de que la modelo la cuestionara por casarse con el empresario Roberto García Moritán, tras sólo dos meses de noviazgo. La filosa respuesta de "Pampita" y el comentario de la panelista que desató el nuevo round.

"Si me preguntás a mí, yo no lo haría. Tardo tres o cuatro meses en presentarles a mis hijas un novio. Imaginate si me voy a casar a los dos", disparó la rubia, desde su puesto como panelista del ciclo Nosotros a la mañana.

Rápida de reflejos, "Pampita" no tardó en responderle desde su programa en NetTv. "Hay una frase que dice: 'Nunca digas nunca'. Hay tantas cosas que uno dice que no haría y después las hace porque la vida te hace hacerlas", reflexionó.

No hay que escupir al cielo, nunca se sabe, nunca se sabe"

Pero eso no fue todo. Lejos de dejar pasar el comentario, la morocha le advirtió a su pública enemiga: "No hay que escupir al cielo, nunca se sabe, nunca se sabe".