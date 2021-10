La filosa chicana de la "China" a Wanda que nadie vio y el "juntos en París" de la discordia

Pasó ya una semana desde que Wanda Nara pateó el tablero, anunció su separación de Mauro Icardi y sindicó a Eugenia "la China" Suárez de ser la tercera en discordia. Luego del duro descargo de la ex Casi Ángeles, los cruces y las ironías se impusieron en las redes sociales entre los protagonistas del escándalo. Por fuera de si se copiaron o no los looks y de la irónica respuesta que la actriz le dio a una de sus seguidoras en Instagram, hubo un filoso palito que la "China" le dedicó a Wanda y que pasó inadvertido por todos.

Tres días atrás, Wanda subió a su cuenta de Instagram una foto que generó revuelo, pues bordeaba el límite de la censura impuesta por la red social. En plena crisis marital, la empresaria subió una foto en la que se la podía ver desnuda en la ducha, con la palabra "mood" (humor en inglés).

Si bien el posteo luego fue borrado por la empresaria, la "China" tardó sólo dos horas en picantearla con una provocadora historia que subió también a la red social. ¿Qué hizo? Publicó un video en el que se la puede ver de chica, recostada en una reposera y bostezando. ¿El cruce con Wanda? Eligió exactamente la misma palabra para resumir el posteo: mood.

Este fin de semana, pese a la insistencia de Icardi por acelerar la confirmación de la reconciliación, Wanda disfrutó de una noche de soltería en París, acompañada por su amigo y peluquero personal, Kennys Palacios. En sus historias, la empresaria mostró cómo fueron a cenar a un exclusivo restó, luego siguieron por unas copas y se grabaron por las calles de la capital francesa cantando la canción París de Ingratax.

Cabe recordar que dos semanas atrás, antes de que estallara el escándalo y cuando el histeriqueo virtual con el delantero se desarrollaba en la clandestinidad, la "China" se grabó en Madrid cantando la misma canción, algo que fue interpretado por muchos como un mensaje dirigido a Icardi. ¿El motivo? Pues el estribillo reza: "Me imaginaba tu y yo en París".