La filosa pregunta sobre "Pampita" que incomodó a la "China": el rescate de Vicuña

En medio de los rumores sobre un distanciamiento entre Benjamín Vicuña y la “China” Suárez, la actriz desmintió una crisis de pareja y le apuntó a la panelista Marcela Tauro: “Tenés un machismo arraigado, en todas tus versiones sobre las relaciones la mujer es la loca que controla al hombre”.

La supuesta crisis había sido anunciada por Tauro días atrás. De acuerdo con los rumores, la China y Vicuña habían discutido a partir de una serie de mensajes que supuestamente la actriz había visto en uno de los tres teléfonos del actor. “Hubo una frase que no le habría gustado, diciendo que extrañaba la vida familiar que tenían antes”, había contado la panelista.

En su momento, la "China" desmintió por completo la versión: “Tenés un machismo tan arraigado que en todas tus versiones con respecto a las relaciones, la mujer es la loca, la que controla al hombre, la que lo tiene agarrado de los huevos. Yo no soy así. No ando revisando teléfonos, no me importa lo que hace el otro de su vida”.

Además de desmentir la crisis de pareja, la China aprovechó para mostrarse otra vez con Vicuña durante una nota con el ciclo Implacables en la previa de la fiesta de la serie Argentina Tierra de Amor y Venganza (ATAV). El tema escaló tanto durante la previa de los festejos que fue el propio Vicuña quien tomó la posta ante la consulta sobre un buen vínculo con Pampita.

“Salí a explicar algo que tenía ganas de decir y ya está, murió”, intentó esquivar la actriz, al momento de ser abordada por los medios presentes en el evento de la tira. "No importa, ya está. No vinimos a hacer una conferencia de prensa de nosotros. Están todos nuestros compañeros adentro, esperando", sumó.

El clima se tensó cuando uno de los cronistas insistió con una filosa pregunta: "Lo que habría molestado habría sido tu buena relación con Carolina, ¿es cierto eso?". La "China" se rió con incomodidad y ese fue el momento en el que Vicuña decidió intervenir: “Es absolutamente falso, la verdad es que es súper desagradable salir a aclarar siempre las cosas para todos. Por lo mismo yo no lo hice. Lo de la China tuvo que ver con otro asunto, pero la verdad es que estamos contentos, felices y celebrando”.