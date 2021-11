La frase más fuerte de la "China" a Icardi que indignó a Wanda: "Me calienta que…"

Hace pocas horas, Wanda Nara fue la gran protagonista de las redes sociales cuando Telefe emitió la primera parte de la entrevista que le realizó Susana Giménez. Por supuesto, el único tema fue el escándalo que protagonizó hace menos de un mes por el affaire de su marido Mauro Icardi con Eugenia Suárez en París.

Aunque no agregó demasiado a todo lo que ya salió a la luz, la mediática, con la Torre Eiffel de fondo, relató cuáles fueron las vivencias de aquellas horas, cómo descubrió los mensajes entre la China y su esposo, por qué dio a conocer todo en Instagram, cómo fue su charla con la actriz y por qué razón perdonó a Icardi.

Claro que todavía falta mucho para que hasta historia acabe. Por un lado, porque hay una segunda parte de la nota de Susana a Wanda en la que participa el delantero del PSG. Por el otro, porque la ex mujer de Benjamín Vicuña también hizo lo propio y le brindó una nota a Alejandro Fantino, que se verá por la pantalla de América. Pero el tema principal es que ahora, continuarán saliendo a la luz los diferentes mensajes entre la actriz y el futbolista.

Y claro, expertas en el tema, las panelistas de LAM dieron a conocer un nuevo capítulo del escándalo que tuvo relevancia tanto en Argentina como en diversos países de Europa. En ese punto, y tal como ocurre desde hace un mes, fue Yanina Latorre, convertida en la vocera de Wanda, quien reveló cuál fue la frase que la China le escribió a Icardi y que lastimó a Nara.



Después de llamarla “zorrita” y “putita” en las redes sociales, Wanda intentó bajar el perfil, mostrar un costado feminista y afirmar que le pidió disculpas por esos insultos a la China. Lo llamativo es que, mientras relata eso en una nota con Susana, por el otro lado filtra cada fragmento de las conversaciones que la actriz mantuvo con su esposo.

Hace pocas horas se supo que Suárez le había dicho al futbolista: “No hablo con casados. Pero vos sos mi permitido”. Eso habría sido el comienzo de un intercambio de mensajes que fueron subiendo de temperatura, al que se sumaron fotos y videos. Además de todo eso, el plan de concretar tantas promesas se pudo hacer realidad cuando la actriz viajó a Paris para encontrarse con Icardi en un hotel.

Lo cierto es que ahora salió a la luz una nueva frase de la China. Según Latorre, cuando le escribió esa frase subida de tono a Icardi, le agregó una foto en la que se la veía en un posición particular. “La foto era en un cama de yoga. Para ser sutil, ella estaba digamos, con las piernas abiertas”, contó Ángel de Brito. Fue entonces cuando Yanina relató la supuesta frase de la actriz.

Para ello, hay que estar en contexto. Después de infinidad de mensajes a través de Telegram, Icardi le habría jurado a Suárez que estaba en crisis y a punto de separarse de Wanda. Fue ahí que la actriz activo. Latorre contó que en un momento, cuando la charla se puso muy caliente, ella le mandó la foto en la cama de yoga y afirmó: "Estaba acostada con las piernas abiertas y elevadas, con las manos en el medio, postura de yoga, y le dijo: 'Me calienta que me terminen adentro'".

Finalmente, parece que nada de eso ocurrió. Incluso la propia Wanda dejó trascender que mantuvo una charla telefónica para pedirle explicaciones y la China le habría dicho: “Quedate tranquila. Estuve con tu marido pero no pudo. No se le paró”. Lo que sí existió fue la excusa de Icardi. En su círculo íntimo afirmó que tenía fiebre y que no quería tener intimidad con ella porque se sentía muy mal.

En la entrevista con Susana, Wanda dijo: "Él me dijo que si nos separábamos, se retiraba del fútbol. Él fue el que me contó que hubo un encuentro que no fue nada, que fue una tontería, el error de su vida. Yo podría haber pensado que había pasado todo, pero no fue nada. Fue acá en París. La verdad es que para mí lo más importante es haberme podido sentar con él y que él me diga la verdad. Entiendo que haya un montón de chicas que vivan su libertad, su cuerpo y su manera de ser diferente. Yo no viajaría para estar una noche con un chico".