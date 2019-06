La frustrada negociación secreta detrás del faltazo de Mirtha Legrand a los Martín Fierro

Mucho se especuló sobre si Mirtha Legrand asistiría o no a la gala de los Martín Fierro. En efecto, la “Chiqui” recién se reincorporó este fin de semana a la pantalla de El Trece, luego de casi un mes de descanso tras la cirugía de urgencia a la que fue sometida en la clínica Mater Dei por una obstrucción intestinal.

Lo cierto es que, más allá de que se la vio impecable en su regreso a la pantalla chica, la conductora todavía no está en óptimas condiciones de salud. “Estoy muy bien, un poquito más débil para caminar, nada más. ¡Pero fantástica!”, destacó, al tiempo que se la vio con algunos kilos menos.

La decisión de no ir a los Martín Fierro no fue, según el entorno más cercano de la “Chiqui”, fácil de tomar. “Tenía en claro que primero iba a volver a sus programas y después, en caso de sentirse bien, iría a los premios. Durante los primeros días no se sabía si iba a regresar antes o después de la entrega”, advierten desde el círculo íntimo de la conductora.

Así fue el regreso de Mirtha Legrand a la televisión

Después de un mes de recuperación, Marcela Tinayre dejó de “bancarle la parada” a su madre y Mirtha regresó con todo. “Tenía ganas. La verdad es que estaba medio insoportable porque ella es así, está todo el tiempo activa. No le resultó fácil el reposo, es una mujer que, pese a su edad, tiene muchísima energía”, reconocen.

Sin embargo, el gran día llegó, justo a tiempo para asistir también a la ceremonia televisada por Telefe. Pero la negociación no fue sencilla. Este año, la “Chiqui” tiene sólo dos nominaciones: mejor labor en conducción femenina y, la que más le interesaba, mejor programa de interés general. ¿El motivo? Se enfrenta a su enemigo Andy Kusnetzoff, quien no sólo le ganó la franja, sino que obligó a las autoridades de El Trece a cambiar el horario de la diva para intentar no perder tanto rating.

Las nominaciones de Mirtha Legrand en los Martín Fierro 2019

Mejor labor en conducción femenina: compite con Como todo (Net TV) y PH (Telefe).

compite con Como todo (Net TV) y PH (Telefe). Mejor programa de interés general: compite con Verónica Lozano (Cortá por Lozano), Moria Casán (Incorrectas) y Pamela David (Pamela a la tarde).

Sobre finales de mayo, la “Chiqui” ya les había comunicado a las autoridades de APTRA que no asistiría a la ceremonia. Sin embargo, desde su entorno reconocieron que “todo podía cambiar”. Y, así, la especulación y las roscas secretas alcanzaron su pico máximo este viernes, antes del esperado regreso de la diva.

“Mirtha no iba a ir si no le daban un premio, esto es así. Si ganaba, ella iba. Pero, al parecer, se enteró de que iba a perder y ese fue el motivo por el cual terminó decidiendo no ir”, precisan fuentes cercanas. Aunque la votación es secreta, ya trascendió que el Martín Fierro a mejor programa de interés general se lo va a llevar PH.

Si ganaba, ella iba. Pero, al parecer, se enteró de que iba a perder"

Desde su programa, la “Chiqui” agradeció el apoyo que recibió durante su recuperación, aunque se encargó de aclarar una vez más que no irá a la ceremonia. “No voy a poder ir a los porque es una ceremonia muy larga y el médico no me autorizó. Hay mucho aire acondicionado, además, las dos nominaciones en las que estoy se entregan muy tarde”.