La fuerte confesión de Lali Espósito tras la muerte de su prima y el tema que "cambió" todo

Julieta Prandi vio finalmente como su ciclo de entrevistas fue puesto al aire, luego de más de seis meses de espera. En el primer programa, que se grabó en el 2019 así que todavía no regían las medidas sanitarias por la pandemia de Covid-19, tuvo como invitada a la cantante Lali Espósito, que hizo emocionar al público cuando explicó los motivos detrás de la composición del tema “Tu Sonrisa”.

Es que Lali, ante la consulta de la modelo, contó que había dos motivos que llevaron a componer ese tema. El primero, más vinculado a la relación de sus padres con sus abuelos; y el segundo en homenaje a su prima Virginia, que falleció el año pasado luego de batallar durante cuatro años contra un cáncer.

"Tu sonrisa es una canción que desde que escribí la letra ya me emocionaba. Siempre supe que me iba a constar cantarla. Es difícil de cantarla y me cuesta cantarla. Es hermosa y representa una opinión que tengo sobre la muerte o la partida de alguien en lo que confío ciegamente en lo que cuenta esta canción", respondió Lali ante la pregunta de Prandi de cuál era el tema que más la movilizaba y por ende el más complicado de cantar para ella en un recital.

"Me pasan dos cosas con esta canción. Cuando nació la escribí y quería hacer una canción para que mis padres tengan para cantarle a sus padres, a los que extrañan, no es que la hice yo para mis abuelos como nieta, me parecía algo lindo, he visto siempre a mi madre extrañar mucho a su madre y a mi padre a su papá. Pero mucho. Esta sensación de no importa cuántos años pases y todo el tiempo traérmelos", reveló.

"Este año (por 2019) perdí a una prima joven, 30 años, de una manera inesperada y a la vez no porque luchó contra un cáncer 4 años, súper joven, me veía reflejada en muchas razones. Es la primera vez que yo me encontré a mis 27 con la muerte. Alguien contemporáneo tuyo te impacta y te mueve las estanterías en la vida. Hoy esa canción es para mi prima porque siento que yo sin saberlo se la escribí a ella. Al año siguiente de escribirla ella se fue. Claramente había algo que me anticipó. Hoy es una canción que a mis tíos, sus padres, les parece un himno. Me la cantan y me cuentan que la están escuchando. Ha unido a mi familia. Esta letra sin duda es para mi prima Virginia”.

Ayer fue la primera emisión de Confesiones, secretos y canciones, el programa que se emitirá todos los sábados a las 22:30 por la pantalla de América y con el que Prandi busca meterse en la pelea entre La Noche de Mirtha y PH.

El programa musical incluirá entrevistas donde los artistas más consagrados de nuestro país contarán los secretos que esconden sus canciones y las interpretarán en un show acústico. “Sí, y en noviembre vamos a iniciar la grabación de la segunda temporada; es seguro que con un nuevo protocolo y formato en cuanto a lo que es la grabación, pero la vamos a hacer”, adelantó Prandi en declaraciones a los medios durante la semana.

“El año pasado tuvimos la posibilidad de grabar con estos músicos maravillosos, y fue una experiencia única de verdad. Fanáticos de Lali, Axel, Coti, Pedro Aznar, David Lebón. Fue íntimo, cercano, insólito, porque contaron cosas que nunca habían contado. Al recorrer su carrera fue una caricia al alma para ellos. Cantaban canciones, charlábamos, tomábamos algo. Se va a disfrutar. Estoy muy orgullosa con este proyecto”, concluyó.