La fuerte reacción de "Pampita" cuando le preguntaron por su pelea con Isabel Macedo

A pocas semanas ya de dar a luz, Carolina "Pampita" Ardohain volvió a encontrarse en el centro de la atención mediática, después de que una de sus mejores amigas hablara de la relación que mantiene con Eugenia "la China" Suárez y confirmara el enfrentamiento que la modelo tuvo en el verano del 2010 con Isabel Macedo por los por entonces rumores de infidelidad que, de acuerdo a Angie Balbiani, de rumores no tenían absolutamente nada.

Entrevistada por el ciclo Los ángeles a la mañana, la modelo se ofuscó cuando la panelista Maite Peñoñori le preguntó por las declaraciones de Balbiani en torno a la pelea que mantuvo con Macedo en el boliche Tequila de Punta del Este.

"Angie dijo que hay una lista de mujeres que, por fidelidad absoluta, amistad y cariño a vos, siempre van a estar como en la grieta, en la vereda de enfrente. Me dijo que si te la pregunto a vos puede ser que me la des sin filtros y embarazada. Isabel Macedo fue una de las que nombró", disparó la periodista.

Lejos de subirse al ring, "Pampita" cuestionó a Peñoñori por la chicana y retrucó: "No me gusta que busquen incomodarme o ponerme en malas situaciones. Tampoco me gusta que la prensa busque eso. Yo no lo genero, ya saben que desde hace muchos años soy súper respetuosa y cuido el vínculo familiar".

Cuando le preguntaron de forma directa por la "China" (quien, pese al escándalo del motorhome hoy es la madre de dos de los hermanos de sus hijos con Vicuña), "Pampita" reforzó: "Yo nunca hablo, no lo necesito. Tengo un montón de cosas lindas para contarles. No paran de pasarme cosas lindas. Nunca necesito hablar de otras personas, no me gusta. Tampoco me gusta la situación incómoda familiar".

Por último, cuando le recordaron que fue una de sus amigas quien volvió a poner el tema sobre la agenda mediática, Ardohain cerró: "Mis amigos son muy libres de hacer lo que quieran, que yo nunca me ofendo. No soy de reclamar, ni mucho menos".