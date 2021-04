La fulminante respuesta de Ibai Llanos a Gustavo López: "Llamá a un delantero más de tu nivel"

Son pocos los que a esta altura no conocen a Ibai Llanos: el bilbaíno saltó a la fama gracias a su manera de comentar distintas competiciones de videojuegos. Por ejemplo, años atrás relató la final del Classic Tetris World Championship (que fue seguida por más de 12 millones de personas) y ganó gran popularidad por sus relatos en exitosos juegos como League of Legends o Fortnite.

Actualmente, el español es dueño de un canal de Youtube con más de 5.7 millones de suscriptores, donde comparte su experiencia jugando con otros youtubers y algunos futbolistas, como Sergio "Kun" Agüero o Thibaut Courtois. Además, realiza transmisiones todos los días por Twitch (donde tiene 5.8 millones de seguidores), plataforma en la que llega a tener un promedio de 100 mil seguidores en vivo cada vez que enciende su cámara.

Esto significa que se trata de una eminencia del mundo 2.0. En este último tiempo, Ibai se lanzó como entrevistador de distintas figuras de primer nivel. Todos ellos futbolistas y por nombrar algunos, podemos mencionar a Gerard Pique, con quien inició esta sección y tuvo un fuerte reto de parte del defensor, Sergio Ramos, el propio Agüero, Neymar y Paulo Dybala. Fue la nota con la "Joya" de la Juventus la que generó un fuerte repudio de parte del periodismo local.

Quizás desconociendo la inmensa popularidad del streamer, el conductor de “Un buen momento”, Gustavo López, se mostró indignado el viernes pasado y apuntó todos sus cañones contra Ibai: “¿Por qué los jugadores hablan con Ibai? Me pone nervioso eso. ¿Quién es?”. En esa línea, el periodista se mostró indignado con el "Kun" porque, según reveló, le había prometido una entrevista a él: “Me dijo: ya la vamos a hacer. Ibai me ganó”.

Molesto, luego de que el cordobés, figura de la Juventus, también conversara con el español y no con él, recordó sus épocas en el fútbol argentino. “Es un simpático divino para nosotros, venía de Instituto. Un día, le hicimos un nota acá con el ‘Mudo’ Vázquez. Desde que está de novio con (Oriana) Sabatini y juega en la Juventus con (Cristiano) Ronaldo, somos boludos nosotros", lanzó.

Y siguió: “No lo llamé nunca en mi vida, porque después se confunde la gente. (...) Me molesta que ya sea algo recurrente esto de hablar con Ibai. ¿Quién es? ¿6 millones de seguidores tiene? ¿Y a mí qué me importa? . Los jugadores nuestros hablan con los poderosos, con los que ganan guita. Nosotros, que somos humildes, que ganamos poca plata y en pesos, somos giles. (...)".

Lejos de dar el brazo a torcer, López arremetió contra el youtuber español y señaló que está todo el día "al pedo" en la casa. Si vos me decís que yo en vez de hacer 7 horas de aire, dos horas en Radio La Red con 20 puntos de rating, ir a ESPN, la cadena internacional número 1 de deportes en el mundo, volver acá, hacer 3 horas, 23 puntos, soy un boludo, Ibai, por estar al pedo en la casa todo el día con 16 millones de seguidores, es el número uno. ¿Sabes qué? Me voy”, soltó indignado.

Y sentenció: "Falta que (Lionel) Messi hable con Ibai ahora. No sabe nada y encima los saca por teléfono al Kun Agüero y a Dybala, y a nosotros nos orinan de arriba de un puente. Sos horrible. Ya no nos da bola (Germán) Burgos, que quería trabajar en España y vino para acá. Ahora, no nos da bola el Kun Agüero, Dybala, porque hay que darle bola a Ibai. Antes, me ganaban la nota (Fernando) Niembro, (Gonzalo) Bonadeo, (Mariano) Closs. Ahora, me la gana Ibai”.

Claro está, los polémicos dichos del periodista llegaron hacia el otro continente e Ibai, con mucha ironía, no dudó en responderle: "Pero por favor Gustavo, no estés tan ardido. Si Dybala no quiere ir contigo, pues baja un poco de nivel, no vayas por un delantero de la Juventus, llama a un delantero, quizás más de tu nivel, Gustavo, de Tercera División Keniata. Pregúntaselo a ver si quiere ir a tu programa de la ESPN con 6.4 de ratio, pero a mí déjame tranquilo”.