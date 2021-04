La furia de Cinthia Fernández por la imprudencia al volante de Matías Defederico

Luego de que Cinthia Fernández denunciara haber sido víctima de violencia de género por parte de su ex pareja Matías Defederico, volvió a enfrentarse con él a causa de un video que el ex futbolista publicó en su cuenta de Instagram.

Allí, se lo ve en su auto con una de sus hijas en el asiento de al lado. Mientras maneja, Matías la filma con el celular sin aminorar la marcha.

"A él le tengo pánico en el auto porque, a veces, cuando estaba conmigo, manejaba con la rodilla, iba con el celular y estábamos nosotras", explicó Cinthia en Los Ángeles de la Mañana. "Y una vez, en un cumpleaños, lo festejaron en un salón y cuando me trajo a las nenas, que estaba dormidas, tenía un olor a alcohol tremendo. Él suele hacer estas cosas. Si lo hace solo, por mí que se mate pero el tema son mis hijas. Yo no puedo hacer nada".

"Hoy yo hablé con las nenas. Les dije 'nunca más, chicas'. Pero yo no las puedo retar a ellas", agregó. "El responsable es el boludo grande, quien tiene que encargarse".

Días atrás, Cinthia había revelado que mientras aún vivían en pareja, el ex futbolista llegó borracho a su casa y la tomó del cuello para empujarla contra una pared. "Ese día pensé que me mataba", aseguró.

La ex modelo relató que Olga, la niñera de sus hijas, Bella, Charis y Francesca, fue testigo de toda la secuencia. De hecho, le pidió que se encerrara con sus hijas y un cuchillo en su afán de defender a las nenas de un eventual ataque.

"Yo lo único que pensaba era en que Olga no lo dejara pasar a la habitación con las nenas. Después me soltó y caí de rodillas al piso. Me puso una rodilla en la espalda y quedé con la cabeza contra el piso", relató. "A las cuatro de la mañana me fui al hospital. Esperé a que se durmiera porque tenía miedo de que hiciera algo".

"En Arica, que hay un solo hospital, pueden saber que hubo una entrada mía. Hace muchísimos años me pasó esto. Y después me pasó con mis hijas. No saben lo que fue realmente, y estuve sola ahí. No tenía un mango para ir a la agencia de viaje y volverme sola. A mi mamá tardé tres años en decírselo", cerró Cinthia.