La furia de Claudia Villafañe al salir de la audiencia a la que Diego se ausentó: "Voy a..."

Claudia Villafañe se presentó, tal como había anticipado, a la audiencia en la que enfrentaría finalmente a Diego Maradona. Tal como anticipó BigBang, el ex futbolista no se hizo presente y envió a su abogado y apoderado, Matías Morla. La furia de Claudia al salir y las duras palabras contra el padre de sus hijas.

"A mí no me importa lo que haga con sus cosas", respondió Claudia, al ser consultada por la amenaza que Diego les hizo a sus hijas Dalma y Gianinna con respecto a la herencia. "Lo que quiero es que no hable mal de su hija, que además es mi hija. Por eso salté", reflexionó en alusión al duro posteo que escribió en Instagram contra Maradona.

Después de aclarar que no podía dar mayores precisiones sobre la causa judicial, destacó: "¿Qué quieren que les diga si nunca se presenta?". "A mí lo que me enoja es que él hable así de una hija, de cualquier hija. Voy a salir a defenderlas con uñas y dientes", amenazó, al tiempo que chicaneó: "Disfruto de mis nietos diariamente y eso es lo que me importa".

"Si tenés los huevos para...": Diego cruzó el límite y Claudia salió a marcarle la cancha con todo

Después de que Maradona compartiera un video en sus redes sociales en donde criticó con dureza a Gianinna y amenazara con desheredarla, Villafañe estalló. Lejos del marcado perfil bajo que mantuvo durante todo este tiempo, la ex mujer del futbolista publicó un contundente mensaje en el que le puso finalmente los puntos al padre de sus dos hijas.

"Así como tenés huevos para subir un video a tu Instagram hablando de nuestra hija, espero que los tengas mañana (por hoy) para presentarte en el juzgado, ya que hasta ahora nunca lo hiciste. Nada más para decir. Nos vemos mañana", disparó Claudia desde su cuenta de Instagram.

En línea con el descargo de su clienta, la abogada Elba Marcovecchio salió a respaldara: "Esto es una mujer con agallas. Una mujer que se ha presentado en todas y en cada una de las injustas citaciones recibidas, que pone lo que hay que hay que poner y no se queda con bardear desde el sillón. Los partidos se juegan en la cancha, pero no en la de pasto, en la cancha de verdad".