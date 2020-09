La furia de Dana con "El Gran Premio de la Cocina": "Yo era la ganadora, se dio todo a favor mío"

La octava edición de El gran premio de la cocina, el reality gastronómico que condujeron Carina Zampini y Juan Marconi, llegó al final el último viernes con un escándalo que dio que hablar en las redes sociales.

El jurado dio como ganador a Matías Mitolo, relegando al segundo puesto a Dana Martucci, quien apenas se enteró de que había perdido dio media vuelta y abandonó el estudio con cara de pocos amigos.

De hecho, la participante aprovechó las redes sociales para apuntar contra el ciclo de El Trece y los encargados de impartir justicia, el jurado compuesto por Christian Petersen, Felicitas Pizzaro y Mauricio Asta.

"Acaba de pasar algo que no pasó en siete temporadas que tuvimos, que es que la participante que quedó en segundo lugar, en este caso Dana, abandonó el estudio. Se fue ella y se fue su marido", contó al aire Zampini.

A través de una transmisión en vivo desde su cuenta en Instagram, Dana disparó: “Vayan ustedes a fumarse el boludeo y el descanso. En un momento se sienten que son graciosos por estar atrás del jurado y tener el poder, por así decirlo, y boludearte con que saliste segunda y hablar mal de tus platos y de tus cosas. Como si ellos no se equivocaran y tuvieran toda la vida resuelta. Hace un montón que no los veo cocinar”.

Y agregó: “Estaría bueno que el respeto sea de nosotros como también de ellos. Siempre corro a Mauricio Asta de esto. En un momento se sienten como graciosos y vos estás del otro lado como un perrito mojado porque el jurado tiene el poder y te tenés que fumar cada cosa que si no fuese el jurado lo mandaría a cagar. Yo también me presté a estar ahí. Ya está: me sirve de experiencia y no lo volvería a hacer nunca".

Lo cierto es que esta tarde, la cocinera habló con Intrusos y volvió a cargar contra el programa: “Me fui como un poco enojada, también un poco triste. Fue una mezcla de sentimientos. Preferí irme antes de ponerme a llorar y hacer un escándalo en medio del vivo".

Y continuó: "No tenía por qué mostrarme así delante de mi gente, de mi familia y de mis seguidores. Hubo un montón de cosas, de manejos que no estuvieron buenos. De hecho, durante todas las devoluciones se daba por entendido que la ganadora iba a ser yo y en el corte el ganador (su contrincante) se me acercó a decirme ‘bueno, no alcanzó’ y me vino a felicitar, vino a decirme que me felicitaba por mi triunfo…".

Sin embargo, Dana aclaró que minutos después "pasó algo que no sé qué fue, y lo dieron ganador a él”, dando a entender que modificaron el resultado de la votación para favorecer a su rival. “La verdad, no sé qué pasó. Sí que la final consiste en cuatro días y yo durante los primeros días de la final estuve bien, de hecho durante toda la temporada estuve muy contenta con el programa y con mi paso por él", explicó.

En ese sentido, sostuvo que en los últimos tres días de la competencia "ya no iba contenta" al programa. "Pasaron un montón de cosas que no me gustaron, los jueces actuaban raro. El jurado y los conductores marcaban, por ejemplo, consignas que no se podían realizar y que parte del otro equipo hacían… En ese momento empecé a ver que algo raro estaba pasando" añadió.

Firme con su postura, la subcampeona aclaró que no sabe si el ganador ya estaba puesto de antemano, pero afirmó: "Dejaron pasar las cosas que no se podían hacer y las pasaron por alto. En privado hice el descargo con la producción y mucha bola no me dieron, por eso mi cara horrible los dos últimos días de la final. Los dos últimos días del programa lo empecé a sentir así, que no me iban a dejar ganar".

Según explicó, ella tuvo que haber sido la clara ganadora del reality de cocina debido a las devoluciones del jurado. "Me daba cuenta de que yo era la ganadora. El que vio el programa, la final, todo lo que iban diciendo, las devoluciones, a mí no me marcaron ningún error y al ganador sí, o sea, se iba dando a favor mío", explicó Dana, visiblemente molesta con el jurado del programa.

Por esa razón, sostuvo sus sospechas de fraude y se refirió a las sospechas contra la producción. Cabe destacar que el ganador se suma a la edición que viene y, para Dana, desde la producción preferirían lidiar con una persona más dócil, como su rival, y no con ella.

“Lo que digo es que no fue ese día, la decisión, venía de días anteriores pasando cosas que no estaban bien. Un montón de cosas, que no se podían hacer, y se hicieron en el otro equipo, y nadie decía nada. No digo que soy mejor o peor, yo digo que hubo cosas que no fueron justas de parte de la producción". concluyó.