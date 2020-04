La furia de Darín en medio de la pandemia: "Hay gente que se está haciendo multimillonaria por el coronavirus"

La cuarentena total y obligatoria en el país motivó a decenas de famosos a conectarse más con sus seguidores, ya sea a través de las redes sociales o las cámaras de televisión.

Con más tiempo libre del que acostumbran, fueron muchos los que aceptaron entrevistas con móviles en sus casas o videollamadas por WhatsApp, Zoom o Skype cuando habitualmente intentan mantener un perfil bajo y no dar entrevistas.

Este es el caso de Ricardo Darín, quien a pesar de su inmensa trayectoria evita dar notas o manifestarse al respecto de determinados temas.

Pero el actor decidió romper esta postura y accedió a una entrevista con un medio de España y aislado en su casa, el protagonista de La odisea de los giles, entre otras muy exitosas películas, llevó adelante una conversación vía Zoom desde la enorme biblioteca que tiene en su casa.

Durante la nota, aseguró que "no es muy optimista" con respecto al avance del coronavirus, pero aclaró que trata de ser "positivo" al respecto.

"Es difícil mencionar algo bueno porque hay mucha gente que está sufriendo mucho. En España se suele decir algo que yo siempre uso, que es ‘cuando llueve, nos mojamos todos’. Y ahora nos estamos mojando todos. Esto puede servir para ponerse en lugar de los demás", sostuvo el actor.

Y agregó: "Esto puede servir para entender quiénes somos, qué queremos, qué cosas queremos cambiar. Probablemente, podríamos anotar eso como un punto positivo. Eso sí, pidiendo perdón a todos aquellos que están sufriendo muchísimo con tanto dolor”.

En ese sentido, en diálogo con el programa Lo de Évole afirmó que le "perturba la estupidez en general" en medio de la pandemia. "La estupidez de cometer errores que cuestan vidas, de los necios que se distraen con teorías conspirativas", detalló.

Y continuó, visiblemente molesto: "Que no detectemos lo que está ocurriendo porque lo cierto es que todos estamos metidos en la misma sopa y lo que tenemos que hacer es resolver día a día. Me inquieta no poder ayudar más”.

Frente a esto, el actor no se detuvo ahí y cuestionó a los que siguen incrementando sus cuentas bancarias a costa del COVID-19. “Hay una profunda desigualdad en el mundo y en este caso la vamos a ver de una forma muy dolorosa", sostuvo.

"Hay mucha gente que no va a cambiar. La acumulación de riqueza se va a seguir produciendo. En este momento, aunque no lo podamos creer hay gente que se está haciendo multimillonaria por el coronavirus. Cuesta creerlo, pero es así”, disparó.

Por esta razón, sostuvo que el mundo está viviendo "un momento histórico" y que de alguna manera servirá para modificar a la persona siempre y cuando se razone con la cabeza fría: “Esto que nos está ocurriendo nos desenmascara de la cantidad de estupideces que vivimos persiguiendo".

"Nos pasamos la vida anhelando estupideces. Consumimos cosas que no necesitamos, esto es real. Leí algo en inglés que decía que la economía del mundo está temblando porque estamos comprando solamente lo que necesitamos. Y es realmente así”, contó.

Y para finalizar, sostuvo que la enfermedad no solo ataca el físico de las personas, sino que lo que se está viendo es un golpe directo al ego.

“Dependemos de la generosidad del que tira una mano, del que te cuenta un chiste, del que te hace sonreír un rato, del que te hace escuchar un tema musical que lo conmovió o del que tenga una reflexión que sea iluminada. Eso es un gran golpe al ego y toda vez que luchamos contra el ego estamos haciendo algo bueno, porque es nuestro monstruo interno”, sentenció el actor, quien como todos se encuentra cumpliendo la cuarentena en su casa.