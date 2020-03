La furia de Evangelina Anderson luego de que la acusaran de crear cuentas falsas para "hacerse la solidaria"

Evangelina Anderson se convirtió en un inesperado tema de charla en redes luego de que un usuario de Twitter descubriera que la modelo, al parecer, usaba un perfil falso en Instagram para crear situaciones de conversación que la dejan bien parada.

En su cuenta, la mujer del ex futbolista Martín Demichelis le ofreció alojamiento en su casa a una argentina que, al parecer, estaba varada en Munich e imposibilitada de volver a Argentina por la cancelación de vuelos y el cierre de fronteras.

Luego del aparente gesto solidario, el usuario de Twitter @polmccarne descubrió que esa no era la primera vez que Anderson interactuaba con esa seguidora, identificada como @andreaperonini_. Antes, se había ofrecido a regalarle unas costosas zapatillas Balenciaga.

Además, "Andrea" también aparecía defendiendo a Evangelina en otros perfiles con comentarios elogiosos y, por otro lado, insultando a famosas como Wanda Nara, Jimena Barón y Macarena Rinaldi.

El descargo

Finalmente, el domingo Anderson escribió un descargo en sus stories de Instagram. "No puedo creer hasta dónde llegaron por una respuesta que le di a alguien que me pedía ayuda y que nunca más se contactó conmigo. Era más fácil preguntarme, ¿no?", comenzó escribiendo la modelo.

Además, aseguró que no se fija "en los nombres de usuario" de sus seguidores y siempre le responde "a la mayoría" de los que le comentan sus imágenes.

"No quería darle entidad a todo esto porque no me parece el momento, pero veo que hay gente con mucho tiempo libre y ganas de seguir con esto. Simplemente no sabía que esa persona me estaba mintiendo", agregó. "La verdad, una actúa de buena fe y hay gente que utiliza el tiempo para inventar cosas, para burlarse o herir a los demás. Trato de ver el lado positivo como hago siempre, pero esta vez sí que cuesta".

"Claramente tengo una vida de la que ocuparme y no estoy para preocuparme de esas tonterías y por eso me molesta que me las adjudiquen. Las conjeturas que hicieron después son cosa de cada quién", sentenció Anderson.