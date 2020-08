La furia de Feinmann con la resolución del Banco Central por el lenguaje inclusivo: "No es castellano, es una pelotudez"

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió ayer empezar a utilizar el lenguaje inclusivo en todas su modalidades de comunicación, expedientes, formularios, documentación y producciones internas. Y como no podía ser de otra forma, el periodista Eduardo Feinmann mostró su indignación al aire, no sólo al enterarse de la noticia, sino cuando empezó a leer algunos de los ejemplos: “Mientras se van fugando los dólares y hay una devaluación todos los días, ellos están en esta”.

“No es castellano, no es nuestro idioma. Que sea un juego de los chicos no me preocupa, cuando los adultos y el directorio del BCRA empieza a jugar como los chicos entramos en la estupidez total”, agregó. “Cuando veo a maestros y profesores universitarios con la misma estupidez digo: que pobreza. Escribir en braille, por ejemplo, es inclusivo. No la pelotudez esta del listado”, concluyó.

La semana pasada, Feinmann había protagonizado un momento gracioso al aire en el pase con Jonatan Viale. Ambos mostraban los resultados de una encuesta que habían realizado para los televidentes a través de las redes sociales y luego de que Viale utilizara el lenguaje inclusivo para hacer referencia a declaraciones del presidente Alberto Fernández.

En ese momento la polémica se desató cuando Viale presentaba una noticia vinculada a la reforma judicial y aseguró: “Yo veo que están muy concentrados algunos, algunas, algunes...”. De inmediato, Feinmann lo cruzó por utilizar el lenguaje inclusivo. “No, si me vas a hablar en idioma inclusivo me levanto y me voy”.

Al instante, Viale le aclaró que de ese modo hablaba Fernández. “El presidente habla así”, le respondió. A Feinmann, sin embargo, no le gustó para nada: “Vos sos un tipo universitario, viejo, no, el idioma es castellano, no el jeringoso”. El fastidio de Feinmann fue tal que luego quiso insistir y desatar una polémica: “Los tipos serios no hablan de esa manera, eso es para los chicos, en el colegio, les diputades, les bolude… pero gente seria no puede hablar en ese idioma.

Sin embargo, el asunto continuó, porque al mostrar los resultados de una encuesta a través de las redes sociales, Feinmann confundió la palabra “votes” (escrita en inglés, traducida es “votos”) y pensó que se trataba del lenguaje inclusivo. “Che, escúchame una cosa. ¿Quién puso votes? Es votos. El que escribió eso… Ahí dice 3.322 votes”, se enojó. Luego le explicaron que la palabra estaba en inglés y los dos se rieron.

En cuando al BCRA, la nueva normativa forma parte de la "Guía del Banco Central de la República Argentina para una comunicación inclusiva", aprobada ayer por el directorio.

La Guía está compuesta por ejemplos concretos, sugerencias y recomendaciones, ofrece opciones para nombrar colectivos y grupos, para expresar cargos y posiciones, ejemplos sobre el uso de artículos y pronombres, formas impersonales, y recomendaciones sobre el uso de imágenes.

“La gestión del BCRA, en consonancia con el Gobierno nacional, ha asignado relevancia a la política de género y respeto hacia la diversidad. El primer paso fue la creación de una gerencia específica en la materia. Con ese mismo objetivo, el Directorio ha aprobado la guía para una comunicación inclusiva, incorporando una herramienta eficaz, que nos permite adoptar en los textos un lenguaje inclusivo, acorde con el plexo normativo nacional e internacional vigente“, expresó Betina Stein, directora del Banco en un comunicado.

Con la nueva resolución, informó el BCRA, se busca "promover una comunicación que evite sesgos de género y expresiones sexistas, que no reproduzca estereotipos o situaciones de discriminación y que visibilice todas las identidades de género".

Asimismo, explicó que el objetivo será "paulatinamente migrar de la masculinización del lenguaje a la interpelación de todos los géneros".

“La incorporación del lenguaje inclusivo es una pedagogía feminista de reconocimiento que impacta en la hegemonía del lenguaje sexista constructor de segregaciones, jerarquías y violencias. Con esta política estamos generando ámbitos de trabajo más igualitarios y previniendo violencias, especialmente, la vulneración del derecho a la identidad de género”, afirmó María Celeste Perosino, gerenta de Promoción de Políticas de Género, Resguardo del Respeto y Convivencia Laboral.