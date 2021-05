La furia de Germán Martitegui contra Alex Caniggia por el "papa gate" de Masterchef

Germán Martitegui y Alex Caniggia se siguen tirando con munición pesada en MasterChef Celebrity. Recordemos que esta semana, el jurado se había negado a probar el plato que preparó el hijo del ex fútbolista luego de haberlo elogiado tan sólo un par de horas antes.

Pero ayer todo arrancó cuando Germán se acercó a la estación de trabajo del joven mientras este pelaba papas a una velocidad tal que las cáscaras caían fuera del cesto de basura. El jurado le indicó a Alex que debía detenerse, juntar la basura del piso, o no podría presentar su plato; pero este siguió cortando las papas con un gesto que molestó mucho al Germán.

"¿Qué pasó acá? Pará, pará, pará, ¿qué estás haciendo, Alex?", lo retó Martitegui ni bien se acercó a su isla. "Estás haciendo un desastre, estás tirando todo... No se puede hacer así, man", continuó el chef, muy enojado.

"¿Vas a cortar todas las papas antes de escucharme a mí?", prosiguió Germán mientras Caniggia seguía en la suya, sin levantar la mirada. "¡Sí!", le retrucó él. Y, en el detrás de cámara, arrojó: "No escucho ni a mi viejo, ¡mirá si voy a escuchar a este!".

Furioso, Martitegui le advirtió: "Si vos no juntás eso, no presentás nada". "Presento todo Hitman hoy, no me para nadie. Ni vos me vas a parar", cerró Alex de manera desafiante.

“Estoy enojado con Alex Caniggia y quiero una medida disciplinaria y por eso quiero hablar con ustedes”, le dijo Martitegui a Damián Betular y a Donato de Santis en un cuarto intermedio del jurado. “¿Ven ahí las cáscaras del papa en el pasillo? Le dije que no podía hacer eso, se rio y le dije que si no limpiaba no iba a presentar su plato. Respuesta: ‘Voy a presentar mi plato a pesar tuyo’”, concluyó el jurado.