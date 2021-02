La furia de Ivana Nadal en un aeropuerto: un picador, tubitos y el botín que le retuvieron en la aduana

Ivana Nadal volvió a ser noticia en las últimas horas, pero no por sus polémicos posteos sino porque tuvo un pequeño percance en el aeropuerto de México: fue demorada por las autoridades de la aduna luego de que le encontraran en su valija un picador de marihuana. "No, chicos, no. Todo bien con que esto era una aventura, con que queríamos recorrer el mundo, pero no es la idea que nos pare la cana", comenzó diciendo la modelo.

Y sumó "Que me rompan la valija, que perdamos un vuelo por la fiebre amarilla, que pensé que era algo re vintage, que ya no pasaba más". Acto seguido, y con una latita de cerveza en su mano, reveló: "Igual, yo estoy tomando una birra. Nos paró la aduana porque tenía un picador. ¿No te parece re dramático? No tenía faso, tenía un picador, dos tubitos y mil encendedores. ¡Déjense de joder!".

A pesar del percance que tuvo en el aeropuerto, Ivana contó a bordo del mico que la trasladaba hacia su nuevo destino que le devolvieron su picador. "Está todo bien, más allá de lo que pasó en el aeropuerto, me devolvieron el picador. Me dijeron '¿fumás?'. Sí, re obvio. Mil encendedores, dos tubitos y un picador. ¿Qué iba a decir, que no? Lo bueno es que no me desarmaron toda la valija", concluyó la morocha.

Desde comienzos de este 2020, Ivana Nadal se abocó de lleno a sus redes sociales: sobre todo, le dio mucha importancia a su cuenta de Instagram, donde tiene más de 2.6 millones de seguidores a los que suele entretener con rutinas de entrenamiento, cuestionables consejos alimenticios y postales hot. Al mismo tiempo. allí da consejos para llevar una vida mucho mas sana y, sobre todo, espiritual.

Pero la alta exposición que tiene en las redes, suele estar acompañada de mensajes de "odio", críticas y enojo de parte de sus seguidores a causa de sus llamativos consejos o afirmaciones. Por ejemplo, la morocha recibió un sinfín de cuestionamientos luego de que invitara a las personas a que “suelten el dolor” por la muerte de familiares directos, cuando se mostró en contra de las vacunas o comparó a un hater con un violador.

Uno de sus últimos grandes escándalos fue cuando señaló en su cuenta de Instagram que "todas las enfermedades son emocionales" y pueden llegar a ser curadas con buenos pensamientos. "El otro día hablaba de lo que era la depresión y la ansiedad. Y mucha gente me vino a decir que es una enfermedad la depresión. Y yo te pregunto, ¿no sabías que todas las enfermedades son emocionales?", lanzó.

De hecho, por aquel entonces dijo que tenía el orzuelo explotado y que se le fue cuando comenzó a hablarse a sí misma de buena manera, a decirse cosas lindas y pensar solo en ella. “Abrazarme, de verdad, mandarle amor al orzuelo y dejar de putearme por tenerlo”, cerró.