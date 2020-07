La furia de Juana Viale: "O sos gorila o sos zurdo. ¡No soy operadora de ningún político!"

Una semana atrás, Juana Viale volvió a ser trending topic pero, esta vez, no fueron sus "looks" o sus preguntas vinculadas a la pandemia de coronavirus lo que la llevó a estar en el centro de la polémica. Todavía en reemplazo de su abuela, quien permanece en aislamiento estricto por ser paciente de riesgo, la actriz les preguntó a sus entrevistados si creían que Alberto Fernández iba a poder "terminar su mandato". La nieta de Mirtha Legrand fue duramente cuestionada por su pregunta y decidió escribir una dura respuesta a quienes la acusaron de "desestabilizadora social".

La actriz aprovechó la noche del sábado para hablar sobre el tema, aunque no lo hizo al comienzo del programa; como suele hacerlo su abuela. En esta oportunidad, Juanita les pidió un minuto a sus invitados para poder leer su respuesta a las críticas. "Voy a pedir un segundito de su tiempo, porque toda esta semana... No estoy acostumbrada, no soy periodista y esta semana me sentí agraviada por una pregunta que hice. Tuve la necesidad de escribir algo".

El descargo de Juanita Viale: "O sos gorila, o sos un zurdo o un careta"

"Mi cuna fue la buena voluntad, la buena intención y el poder decir con libertad lo que deseo y lo que no. No encontré fronteras ni para hablar, ni para decir, ni para pensar, ni para callar. Me encuentro en un momento donde es muy difícil preguntar".

"Estamos en un momento en el que o sos gorila, o sos zurdo, o sos un intelectual o sos un careta. Me estigmatizan, me ponen rótulos, me denostan. A mí o a cualquiera. Pero no me siento identificada con nada de eso, porque me siento diferente. Ni más, ni menos; ni mejor, ni peor: sólo diferente".

"La naturaleza del ser humano es imperfecta y a veces me pregunto qué tan humano somos. Porque somos seres perfectamente imperfectos. Entonces, yo repito mis palabras y pido disculpas si ofendí a alguien, porque esa jamás fue mi intención".

No soy una operadora política de ningún espacio, soy una ciudadana más"

"Amo mi país más que cualquier otra tierra y me duele ver el hambre, el desempleo, la pobreza, los jubilados olvidados. Me duelen los abusos, me duele la violencia de género. Me duele ver animales abandonados y maltratados. Me duele ver cómo saquean nuestra tierra".

"Me duele la intolerancia, la injusticia. Me duele que crean que deseo un mal. Me duele la grieta. Apoyo al Gobierno para ir siempre por una Argentina unida y en libertad, para que nos vaya bien a todos. Entonces, para enfrentarme o descalificarme, primero hay que conocerme".

"Mi opinión no está sobre la mesa. Sólo pregunto y lo hago en la dinámica de un programa de televisión. Jamás, repito jamás, atentaría contra la democracia porque yo nací en ella, vivo en ella y ojalá muera en ella".

Por último, la nieta de Mirtha miró a cámara y habló en tercera persona: "Juana Viale es amante de la libertad, así que pido perdón y digo gracias". Una vez culminado el texto, la conductora retomó el diálogo con sus invitados: "Eso es lo que quería decir. No estoy acostumbrada a esto, por ahí ustedes como periodistas hasta entiendan que ahí hay un juego o hay cosas que hay que permitir. Yo no siento que pueda permitir esto".