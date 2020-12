La furia de Juanita Viale por la "sorpresa" de Ámbar en el programa de Mirtha Legrand

La cara dijo todo. Juana Viale se mostró sorprendida y molesta por la aparición de su hija mayor, Ámbar, en el programa especial del sábado que marcó el regreso de Mirtha Legrand a su ciclo luego de nueve meses de reclusión por la pandemia de Covid. La mirada fulminante que le espetó a su hermano, Nacho Viale, y las justificaciones de Marcela Tinayre y la "Chiqui".

Después del primer corte, Marcela Tinayre se sumó a la mesa de Legrand y se reveló así la primera sorpresa de la noche. Mirtha se mostró sorprendida por la presencia de su hija, pero la cara de Juanita evidenció que ya estaba al tanto de la aparición de su madre. "Falta Ámbar y tenemos a las cuatro generaciones", deslizó con cierta picardía la hija de la "Chiqui". Juanita la miró fijo, pero se llamó a silencio.

Con el correr del programa, Juanita insistió en lo "poderoso" de la postal familiar que estaban mostrando en el ciclo. "Ojalá que todos puedan hacer esto en sus casas, después de un año tan duro. Poder estar juntos, teniendo los recaudos; pero disfrutando de estar con los que uno más quiere", aseguró la conductora suplente.

Sin embargo, la buena onda se terminó sobre el cierre del programa. Después de improvisar un brindis por el país, Tinayre levantó su copa y sentenció: "Ahora sí, por la cuarta generación". Mirtha y Juanita se miraron sorprendidas, no entendían a qué respondía el movimiento detrás de cámara.

"¡Ámbarcita!", disparó sorprendida Mirtha, quien no pudo ocultar sus lágrimas al ver a su bisnieta mayor ingresar al estudio con un ramo de flores para su mamá. Y así, mientras Ámbar hacía su debut triunfal delante de las cámaras, Juanita no disimulaba su cara de incomodidad y bronca.

De inmediato, la actriz le lanzó una dura mirada a su madre. "No lo hice yo", se justificó Marcela, mientras Ámbar le entregaba un ramo de flores a su madre. Mirtha también le aclaró que no había sido ella quien orquestó la sorpresa: "Yo no entendía cuando Marcela decía 'la cuarta generación". Todavía con mala cara, pese a la sonrisa de su hija, Juanita sentenció: "Yo tampoco entendí".

Mientras sonaba la música de cierre, las tres se levantaron de la mesa y se pudo ver cómo Juanita buscaba con su mirada a Nacho Viale detrás de cámara. Con disgusto, la actriz escuchó un pedido por parte de la producción y sin disimulo respondió con una tajante negativa.