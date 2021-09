La furia de la familia Vicuña con la China Suárez: "Le dijo que no lo ama un mes después de que le compró la casa"

Ya pasaron dos semanas y media desde que Benjamín Vicuña dio a conocer públicamente a través de las redes sociales que la relación con Eugenia "La China" Suárez había llegado a su fin. "Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a dar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”, había escrito el actor chileno.

Desde entonces, los actores se vieron envueltos en un sinfín de versiones relacionadas a su separación. De hecho, desde Chile señalan que Vicuña estaría muy angustiado porque La China le dijo que “ya no lo amaba más”: Esto no hizo más que enfurecer a la familia del galán, ya que la ex Casi Ángeles se lo dijo tan solo un mes después de haber comprado una enorme casona en un barrio privado de Pilar.

La información fue dada a conocer por Laura Ubfal, quien señaló que el actor "tuvo que vender acciones" para comprar la casa que puso a nombre de la actriz, con quien tuvo a sus dos últimos hijos, Magnolia y Amancio. Al parecer, del otro lado de la cordillera de Los Andes estarían furiosos con La China por decirle al chileno que ya no lo amaba apenas un mes después de firmar el boleto y comprar la famosa casona de campo en las chacras de Pilar.

Cabe destacar que dicho inmueble está siendo remodelado por la actriz para vivir con sus hijos. De acuerdo con la periodista, la familia de Vicuña asegura que la compra de la propiedad implicó mucho esfuerzo para el actor y que, incluso, él habría puesto mucho más dinero que ella para adquirirla. Al mismo tiempo, sostiene que el actor estaría “destrozado” por la ruptura y que sólo encuentra refugio en el trabajo.

Según había trascendido, la ahora ex pareja de actores había adquirido una casona de 7 hectáreas valuada en 1 millón de dólares en el barrio cerrado San Javier, situado sobre la calle Isla Belgrano. Se trata de una propiedad antigua que la China anticipó que iba a reformar a su gusto. Sin ir más lejos, la actriz comparte el proceso con sus seguidores y su propósito, aseguró, es hacer una suerte de adaptación del programa norteamericano en el que durante una semana arquitectos y diseñadores corren contra el reloj para renovar completamente una casa. "Pronto en mi cuenta se viene mucho extreme makeover", había anunciado.

A través de su cuenta de Instagram, lanzó una encuesta hacia su público que se inclinó de forma rotunda por el "Si" cuando ella les consultó si querían que les comparta el proceso de remodelado: "Amo las refacciones". La vivienda tiene un estilo campestre clásico. Las paredes son de ladrillo a la vista, pintado de rosa en el exterior y de blanco en el interior, y tiene postigos de color verde.

El salón principal cuenta un hogar a leña que ya se convirtió en el rincón favorito de la China, aberturas, pisos y una biblioteca de madera. Las reformas de la China comenzaron por la galería exterior, cuyo techo hoy luce cubierto por una frondosa enredadera. El primer paso será cambiar el actual piso de ladrillos por porcelanatos que la actriz ya estuvo eligiendo en un conocido local de venta de este tipo de insumos.

De la elección también hizo partícipes a sus fans. La idea es convertir ese espacio en una galería con piso de damero, respetando el techo "revestido" de plantas naturales. La China aseguró que suele quedarse hasta las 4 de la mañana en Mercado Libre buscando antigüedades de su gusto. De esta forma, adquirió una cama antigua que convertirá en un camastro para reposar al aire libre y cuya imagen también compartió con sus seguidores.

Vicuña y la China Suárez fueron pareja durante más de cinco años, lapso en el que protagonizaron uno de los escándalos más resonantes de la farándula en el último tiempo (la polémica con Pampita, el motorhome, la palta y la manta amarilla de Nepal). En ese lapso, los actores fueron padres de Magnolia y de Amanacio, motivos por los que Vicuña estaría intentando, una vez más, recomponer la relación con la actriz.

En medio de este contexto, ambos debieron enfrentar versiones de infidelidad cruzadas: por un lado trascendió que la China le habría sido infiel al chileno con Wos, mientras que otro de los rumores apuntaba a que había sido el actor el que dinamitó la pareja habiendo engañado a la ex protagonista de El hilo rojo con una moza en una pizzería en Córdoba, provincia que visitó por cuestiones laborales.

La joven en cuestión se llama Marianela, tiene 24 años y actualmente vive en Brasil. "El habría estado con una moza del lugar donde fue a cenar. Venían mal, estaban mal... La China se enteró de esta situación se enteró, por eso hubo una separación por este tema. Por eso esta crisis viene de antes. La relación viene desgastada desde hace un montón", había contado Estefi Berardi en Mañanísima.

El hecho en cuestión habría ocurrido en 2019, durante una gira teatral que hizo Vicuña por Córdoba. El elenco fue a comer a una cervecería muy conocida en la provincia y allí habría conocido a Marianela. "No estoy a favor de chismes y rumores, lo encuentro una forma de comunicación de muy baja vibración. Creo, apoyo y vivencio otras formas de comunicación que generan amor, pasión, paz, alegría y empatía", fue el mensaje de la joven señalada como la "amante" del actor.

Y agregó: "Por ende mi actuar y mi hablar irán siempre direccionados hacia ese tipo de vibración. Deseo luz, trasmutación, perdón, cura. Gracias". Rápido de reflejos, Vicuña desmintió haber engañado a La China Suárez. "Hola Buen día. Estoy grabando. Es absolutamente falso. No puedo salir a aclarar cada rumor. Yo trato de mantenerme al margen, pero es definitivamente insoportable", señaló en el escueto mensaje que le había mandado a LAM.