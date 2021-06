La furia de la hija de Luismi por el final de la segunda temporada: "Es irrespetuoso y desafortunado"

El final de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel tuvo un momento de mucha tensión cuando el cantante recibió las fotos, de parte de uno de sus colaboradores despedidos por robarle dinero durante varios años, de su manager, Alejandro Asensi, besándose con su hija Michelle Salas.

Esa escena final, en donde se lo puede ver al cantante visiblemente enojado, no habría sido recreada de la forma en la que, parecería, verdaderamente ocurrió. Y fue la propia hija del “Sol de México” la que se encargó de cargar contra su padre y contra la producción por todo lo que mostraron.

En una carta que compartió en su cuenta de Instagram, la influencer de 31 años disparó munición pesada contra su padre. “Y de pronto así, me encuentro en la necesidad de hablar”, comienza diciendo la joven, que luego apunta directamente a la forma en que se muestra su vida íntima en la serie, con el personaje interpretado por Macarena Achaga.

“Me parece innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en la que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia. Sexualizándola explícitamente a los 19 años y violentando su intimidad”, escribió Michelle en un segmento del escrito.

La primogénita del cantante aseguró que a pesar de que se sentía contenta de que la gente pudiera conocer parte de los momentos inolvidables que había pasado con su padre, se encontraba molesta por la forma en la que se abordó su persona en la serie que terminó emisiones el pasado domingo.

“Me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta”, agrega.

Por su parte, Stephanie Salas, madre de Michelle, publicó una imagen en su cuenta de Instagram con un mensaje de apoyo a su hija.

“Me parece reprobable, innecesaria y de mal gusto la manera en la que han retratado la imagen de mi hija Michelle los creativos e involucrados de la segunda temporada de la serie del Sr. Gallego (apellido de Luis Miguel), padre de mi hija”, escribió Salas.

No es la primera vez que madre e hija cargan contra el contenido que se muestra en la serie. Después del tercer capítulo, en uno de los momentos de la emisión, Luis Miguel tiene que grabar el videoclip del tema Ayer del disco Aries y por esas casualidades termina por pedirle a la madre de su hija que la deje pasar el fin de semana con él. En el medio el caos que significó para el cantante tener que estar con su hija tanto tiempo, la serie muestra cómo la perdió en el set luego de tener sexo con una de las productoras.

Pero hubo un momento en el que la pequeña Michelle le pidió a su padre que le leyera un cuento. Mientras Luis Miguel buscaba uno de los libros que tenía su hermano Sergio, su hija agarró uno de una caja de recuerdos que tenía el menor de los Gallego Basteri debajo de su cama. Se trataba de una versión de Pinocho, pero en italiano.

Ahí es cuando Luismi le cuenta que ese libro era el que le leía su madre, Marcela Basterí, le dice que ella hablaba varios idiomas, entre ellos italiano, y por eso que el libro estaba en ese idioma.

Las tiernas postales y las pocas escenas en las que muestran sus traspiés a la hora de intentar ejercer su rol paterno indignaron a la madre de Michelle, quien no dudó en liquidarlo en las redes sociales: “Mejor cuéntame uno de Pinocho ó Meglio raccontarmi una storia su Pinocchi". Cabe recordar que Pinocho es un personaje de Disney que cuando decía una mentira le crecía la nariz.

"Oigan, hoy por fin pude pude ver la segunda temporada de Luismi. Y todo súper padre, actuaciones, caracterización, vestuario, etc. Pero me quedé pensando y, ¿para cuándo la serie de Stephanie Salas y todas esas mujeres que tienen que lidiar con ser madres solteras?”, escribió el usuario @juanperaltamakeup, según retomó Stephanie en sus stories. “Que no se puede ir 11 años y después regresar. La historia de Michelle y cómo fue ver a su papá de lejos. Again (de nuevo), que padre que Luis Mi contó su versión, que padre que retomó la relación con su hija, pero siento que las historias de esas mujeres no las vemos tanto en pantalla y contadas con justicia, sin hacerlas víctimas o las ‘abnegadas’”.