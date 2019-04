La furia de la novia de Sergio Denis contra Yanina Latorre: “No tengo un pelo de bolud...”

El nuevo parte médico sobre el estado de salud de Sergio Denis señala una cierta mejoría del cantante, ya que detalla que "se encuentra con menor requerimiento de asistencia respiratoria mecánica y sin necesidad de fármacos para mantener el funcionamiento cardiovascular".

El informe del Sanatorio Los Arcos, lugar al que Denis ingresó el sábado 13 tras permanecer internado desde el 11 de marzo en Tucumán, fue difundido a través de la cuenta de Twitter de Federico Hoffman, uno de los hijos del músico.

Con el hasthtag #SergioDenisvive, Federico publicó una foto del parte médico, un reporte del cuadro de salud del cantante, que no se informaba públicamente desde el martes pasado. El detalle de la comunicación emitida por Los Arcos especificó que el estado de Denis obliga a continuar "con su tratamiento antibiótico de amplio espectro".

En ese contexto, Verónica Monti –la pareja del cantante- protagonizó un fuerte cruce este lunes con las panelistas de Los Ángeles a la mañana. Según confirmaron en el programa de El Trece, el cantante -en un audio que tiene en su poder Andrea Taboada- negó su relación con Monti.

Esto provocó la furia de la supuesta pareja de Denis, quien a través de una conversación telefónica con el ciclo advirtió que el artista sufría un severo estado de depresión y tomaba psicofármacos, lo que habría, según ella, influido en la caída del escenario.

“Jamás hablé de suicidio. Pero es una persona (por Sergio Denis) que tendría que haber estado internada y así se hubiera evitado esto. Hablo de prevención, porque después pasa lo que pasó. Soy la persona que estuvo con él codo a codo los últimos seis meses”, dijo, muy furiosa.

Acto seguido, Monti decidió apuntar todos sus cañones contra Yanina Latorre, quien la acusó de “cobrar por las notas que da”, de mantener un conflicto económico con su ex pareja y de tener una orden de restricción para no acercarse a Denis a pedido de la familia del cantante.

“Todos lo que decís, mañana mostrámelo. Quiero ver las pruebas y que muestres los papeles dónde yo cobro. ¿Por qué no invitan al padre de mis hijos y le preguntan? No me gusta que me jodan… Mientras ustedes se cagan de risa, yo no la estoy pasando nada bien”, señaló.

Y agregó, con respecto al audio en el que Sergio Denis la desconoce como pareja: “Pasame tu teléfono y como ese audio te mando quince. Tengo un montón de audios iguales desde mi propio WhatsApp… No tengo ni un pelo de boluda”.

Por último, si bien negó categóricamente que cobra 3 mil pesos por dar notas, anunció que escribirá la biografía no autorizada del cantante. “Sergio tendría que haber estado internado desde el verano para hacerse una limpieza de cabeza, alma, cuerpo. ¿Les parece que no lo ayudé? Me rompí el orto para sacarlo adelante y no pude, querida”, sentenció.

Sergio Denis fue internado de urgencia en la terapia intensiva del Hospital Padilla de San Miguel de Tucumán en estado de inconsciencia el lunes 11 de marzo tras caerse al foso del Teatro Mercedes Sosa de la capital tucumana durante un recital organizado por la Asociación de Trabajadores de la Sanidad en Argentina (ATSA) para sus afiliadas por el Día de la Mujer.

El sábado 13 de abril fue trasladado a Buenos Aires y una vez internado en el Sanatorio Los Arcos, debió ser operado en dos ocasiones. Se le practicó una cirugía de tórax para evacuar un derrame pleural complejo que comprimía parte del pulmón derecho y otra de abdomen por un proceso infeccioso intestinal grave.