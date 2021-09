La furia de la viuda de Sandro con Guillermo Moreno: "Él jamás hubiera participado en ninguna campaña política"

A poco menos de dos semanas del inicio de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la campaña electoral está en su punto más álgido y como no podría ser de otra manera, los spots de cada coalición y partido político llegan de todos los gustos y colores. Si bien algunos tuvieron mayor o menor presupuesto, hubo uno que despertó la furia de los fanáticos de Roberto Sánchez, mejor conocido como Sandro.

Resulta que una de las piezas de campaña que ofreció Guillermo Moreno en esta precandidatura a diputado nacional para la Provincia de Buenos Aires bajo el partido Principios y Valores generó un intenso debate y repudio en las redes. En el mismo se puede ver al difunto ídolo cantando cantando en apoyo de Nydia Lirola, su precandidata en la Ciudad. "Votá a los candidatos de Moreno en Capital, votá a Nydia Lirola", pide Sandro.

En el fragmento, que utiliza la base musical del reconocido tema “La vida sigue igual”, Roberto Sánchez canta: “Vienen ocultando la doctrina de Perón, son seres posmodernos sin justicia y sin amor, ocupas del PJ y candidatos de galpón, que después arreglan con el Pro. Si sos un peronista que se precia como tal, votá a los candidatos de Moreno en Capital, votá a Nydia Lirola, porque sino te canto una canción: al final votaste a un radical, al final votaste a un radical”.

Molesta, la vida del músico, Olga Garaventa, publicó un extenso descargo en rechazo al spot de Moreno, afirmando que ella -quien actualmente posee los derechos musicales e imagen del fallecido artista- no autorizó de ninguna manera a que se utilice el extracto del antiguo show de su marido con fines políticos. "Sandro jamás hubiera participado con su imagen ni canciones en ningún tipo de campaña, propaganda o mensaje de contenido político" advirtió.

De acuerdo con su descargo, se enteró que la imagen del "Gitano" estaba siendo utilizada en la campaña legislativa de este año por los "múltiples llamados (e incluso cuestionamientos)" que recibió sobre la aparición de este aviso político. "Sin poder creer lo que me contaban, pudimos verificar y constatar la difusión en medios digitales y televisivos, de un spot correspondiente a la propaganda política de un partido que presenta a sus precandidatos a diputados, a los que prefiero no mencionar en este comunicado. En dicho aviso se utiliza en forma no autorizada la imagen de Roberto Sánchez, Sandro, cambiando e imitando su voz para que aparezca cantando una canción de contenido político", detalló.

Y agregó: "Adicionalmente, y también sin autorización alguna, se sincroniza e incluye en el aviso en cuestión la obra musical ´La vida sigue igual´ (Sandro/Oscar Anderle) cambiando su letra. Roberto Sánchez, Sandro, jamás hubiera participado con su imagen ni canciones en ningún tipo de campaña, propaganda o mensaje de contenido político, con independencia de cuales fueran sus ideas, color o situación de ese partido".

Para Olga, las imágenes viralizadas en el spot dañan "gravemente la imagen, reputación y honor de Roberto Sánchez" y resaltó: "Constituyen actos ilícitos condenados por la legislación vigente y a través de mi abogado Gabriel Máspero, del estudio Máspero Abogados, estamos iniciando las acciones legales correspondientes contra los responsables de esta gravísima situación".

Finalmente, la esposa de Sandro finalizó el comunicado dejando constancia "que ningún partido político ni, en general, ningún tercero tiene derecho a utilizar la imagen ni el nombre de Roberto Sánchez, Sandro, ni sus obras, sin previa y escrita autorización y que rechazo en forma terminante toda forma de utilización y/o aprovechamiento político -de cualquier tipo y partido del nombre, imagen, obra y reputación de mi esposo".

Semanas atrás, otra pieza de campaña que ofreció Guillermo Moreno en esta precandidatura a diputado nacional para la Provincia de Buenos Aires bajo el partido Principios y Valores fue una de las más aclamadas en las redes. De hecho, hasta tuvo el honor de ser parodiada con la música de Alf. Párrafo aparte, el famoso tema del peludo extraterrestre le quedaba como anillo al dedo al ex secretario de Comercio Interior.

Pero volvieron al video original, Moreno se muestra junto a su esposa, en algunas partes camina por las calles de un barrio y alguien le pide una fotografía, y sobre el final llega a las puertas de la Casa Rosada. También se detiene a observar una librería haciendo resaltar un libro sobre Juan Domingo Perón y en donde le vuelven a pedir una selfie al "popular" ex secretario de Comercio desde 2006 hasta 2013.

Toda esta secuencia es acompañada por una cumbia que afirma "amigos tiene cualquiera, militantes puede tenerlos, pero no tiene cualquiera los compañeros que tengo". Moreno es cabeza de lista seguido por Susana Ocampo, miembro de las 62 Organizaciones Peronistas, y Jaime Alper, presidente del Partido Republicano Federal.