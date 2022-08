La furia de Moria Casán con De Brito luego de que la vincularan con una estafa: "¡Son unos mala leche!”

En enero del año pasado, Rocío Quiroz había sufrido la voladura del techo de su casa en Chascomús a raíz de un violento temporal de lluvia. En aquella oportunidad, visiblemente indignada y molesta, había hecho referencia al enorme esfuerzo que hizo junto a su pareja para poder construir aquel hogar. “¿Viste cuando decís por qué? ¿Viste cuando a uno le cuesta todo y cuando pensamos en progresar, en desear tener nuestra casa terminada con Edu y nos pasa esto? ¡¿Y ahora?! ¿Cómo seguimos?”, se preguntó al publicar las imágenes de aquel desolador momento en las redes sociales. "El susto, el miedo, el no saber qué hacer, por dónde arrancar”, dijo que sintió.

En aquel momento, la artista había llegado a la final del Cantando por un sueño y Moria Casán, quien por entonces era una de las jurados de aquel certamen, intercedió y consiguió una donación millonaria en materiales a Quiroz de parte del abogado Gerardo Sánchez Ibarra para que afronte la reconstrucción. Sin embargo, la historia no terminó de la mejor manera: la cantante asegura que fue estafada por el letrado que le presentó La One.

Días atrás, la periodista Estefanía Berardi dio a conocer que Quiroz se sintió engañada por el supuesto modus operandi de "hacerse el solidario y después estafar” de Sánchez Ibarra. “Lo que me dice el marido de Rocío es que parecía una persona superbuena, divina, Por eso es que empezaron a charlar y a crear una relación personal. Este hombre, Ibarra, le preguntó al marido de Rocío a qué se dedicaba", comenzó contando la panelista.

Como Eduardo Etchepare, pareja de la cantante, le dijo que vendía autos, Ibarra "le ofreció hacer un negocio con autos que él tenía y llevarse una comisión”. A partir de ahí, la pareja generó una especie de vínculo con el abogado y hasta le prestaron dinero debido a que les había contado que tenía un problema económico. “Necesitaba cinco mil dólares y, como había confianza, Eduardo se los dio. La plata es de la familia", relató Berardi.

Sin embargo, el propio Etchepare le contó a la periodista que le dio la plata al letrado porque él "tenía sus autos" y no lo podía estafar". "La segunda vez que le pidió plata prestada fue para saldar unos cheques por una pauta en el programa de Mirtha Legrand por siete mil dólares”, indicó la panelista y señaló que sin autos para vender, Eduardo empezó a reclamar su dinero y el abogado comenzó con "las excusas". "En un momento lo bloqueó, se fugó y ahora está en Italia", contó.

En total, sería 65 mil dólares la suma que Sánchez Ibarra le estafó a la familia de Rocío Quiroz y en este contexto, LAM fue en busca de la opinión de Moria Casán, quien le presentó el abogado a la cantante, pero su reacción no fue la esperada. "No tengo la menor idea quien es. Sólo recuerdo que cuando estaba en el jurado del Bailando, una persona se contactó conmigo, hizo de nexo, y me dijo ´hay un señor que se ofrece a hacerle la casa a Rocío´”, dijo la diva.

A su vez, la capocómica se mostró muy enojada con el cronista del ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América TV y disparó contra su ex compañero de jurado del Bailando por un sueño. "Son unos mala leche”, dijo mirando a cámara y abandonó el móvil la nota al grito de "No me rompan más las pelot..., y busquen mier... en otro lado que acá no la van a encontrar", tildando de "lamentable" la entrevista.