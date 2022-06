La furia de Nazarena Vélez con Georgina Barbarossa: "¡Es una soreta!"

De la noche a la mañana estalló una guerra que para muchos era impensada: Nazarena Vélez contra Georgina Barbarossa. Todo comenzó cuando la mamá de Barbie Vélez afirmó que nunca volvería a trabajar con la ex subcampeona de Masterchef Celebrity y como explicación, enumeró: “Me decepcionó Georgina. Nosotras nos conocíamos desde hacía mucho tiempo y teníamos una relación muy linda, íbamos a comer siempre, nos hicimos amigas”.

Invitada a Emparejados, el programa que conducen Sabrina Rojas y el Tucu López, la productora sostuvo que mantenía una profunda amistad con Georgina y que, a pesar de que ahora están distanciadas, se llevaban "muy bien". "Trabajamos mucho tiempo en Los Grimaldi. Después hubo un par de comportamientos que a mí no me gustaron cuando pasó lo de Fabián (Rodríguez), que se bajó de la obra”, contó.

De acuerdo con Nazarena, cuando falleció Fabián Rodríguez -por aquel entonces su marido y padre de su hijo Thiago, fue encontrado sin vida por Barbie Pucheta en las oficinas de Jaz Producciones en marzo de 2014 luego de suicidarse- resaltó que necesitaba tiempo para recuperarse del impacto que significó la muerte de su pareja. "Necesitaba un mes porque no me podía poner de pie. Faroni me ayudó y me dijo que en mí lugar iba a ir Belén Francese”, explicó.

Y agregó: “Y Georgina, tan amiga, tan amorosa, de estar todo el tiempo conmigo. Vino de hecho a la comisaría a reconocer el cuerpo de Fabián, y un montón de cosas, dijo: ‘No, porque Belén no va a vender, la que vende ahí es Nazarena. ¿En serio no me bancás 3 meses? Necesito ponerme de pie’. Cuando pasó lo de Bárbara (Vélez) con Federico (Bal), Barby cerró con José María Muscari una obra que se llamó Coqueluche, y Georgina en el medio del quilombo se bajó".

Con respecto a la actitud que tomó Georgina con su hija, Nazarena manifestó que ella se bajó de aquella obra porque es "muy amiga de Carmen Barbieri": "Ahí dije: ‘Sos una soreta’”. Claro está, la respuesta de Barbarossa no tardó en llegar y tildó de "mentirosa" a la productora. “Sinceramente, yo estoy tan feliz que no tengo ganas de meterme en este barro. Dice cosas que sabe que no son así. No es verdad lo que dice Nazarena”, dijo.

En diálogo con LAM, la también actriz le restó importancia a los dichos de su "ex" amiga, aseguró que "miente" y aclaró: "No me afecta, porque aparte miente, entonces no me importa. Yo tenía un contrato con Viudas e hijas del rock and roll, ya firmado con Underground, y tenía ciertos días para grabar. Yo a ella le dije que sí, bajé mi porcentaje, así que no voy a entrar en su juego. Yo la quería mucho y sufrí mucho con lo que pasó porque yo a Fabián (Rodríguez) lo quería mucho".

Sobre el difundo productor, manifestó que era "un súper padre y un súper compañero". "Fueron temporadas muy lindas. La gente que estaba ahí me conoce. Si la hace feliz, que diga lo que se le de la gana. ¡Que no mienta más! Tengo como un balde de vaselina porque estoy muy feliz con todo lo que me está pasando. Algún día podré hablar con ella, que sé yo”, sentenció.

Al ver la nota, Nazarea estalló de bronca, redobló la apuesta y visiblemente indignada, disparó: “¡Me parece conch....! La conozco, nos conocemos un montón ¿En qué mentí? Vamos a poner la versión de ella, que no podía trabajar de lunes a lunes. Había ganado por mil lo que me había pedido, porque yo le puse un seguro. Podés dejar de trabajar dos meses para hacerme la gamba, si querés, podés. Fuiste una conch..., es así”.

Y sentenció: "¿Lo tenías que hacer? No, pero yo en su lugar me hubiera comportado de una manera completamente distinta. Sé que es una mina que labura, y que siempre estuvo al lado de su mamá y su familia, pero venías de ganar 300 millones de pesos ¿En serio no podes bancar 3 meses? Andate a cagar. Para mí es un sorete. Una mina a la que le abrí las puertas de mi casa, de mi familia, donde la banqué en momentos horribles. Se comportó como un sorete conmigo".